La Delegació del Govern a la Catalunya Central confirma que fins al moment no hi ha hagut greus incidències pel vent a la regió
El Sistema d’Emergències Mèdiques, de la seva banda, ha funcionat amb normalitat i es destaquen dues afectacions a les carreteres
La Delegació territorial del Govern a la Catalunya Central ha fet una valoració de les primeres hores, i més crítiques, del temporal de vent a les comarques centrals, destacant que ha "comportat diverses actuacions dels cossos operatius (Mossos, Bombers, Protecció Civil, Agents Rurals i Sistema d’Emergències Mèdiques)" a la vegueria de la Catalunya Central.
Segons ha explicat la delegada, Èlia Tortolero, en un vídeo que s'ha enregistrat davant l'escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada, on ha caigut un arbre al pati, "les mesures que es van prendre dimecres davant de l’episodi que hi ha hagut avui mateix dijous es van prendre en clau de país, i és així com s’ha actuat, perquè de manera preventiva és difícil determinar on hi haurà les ratxes de vent més fortes".
Sense entrar en dades concretes, a la Catalunya Central, l’afectació en la mobilitat, ha estat poc significativa, a excepció d’alguns arbres i i pals de cablejat d’enllumenat que han caigut. Segons la delegada, aquests arbres i pals tombats han provocat talls puntuals dels serveis d’electricitat i de telefonia, i així ens ho han traslladat els seus alcaldes". A més, han provocat dues afectacions al Moianes: per un cantó, un accident al terme de Collsuspina, i per un altre, talls intermitents al sud de la C-59 per la caiguda d’un arbre a Sant Feliu de Codines.
Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques, "ha funcionat amb normalitat, i s’ha aplicat plans de contingència per a persones amb respiració assistida en els llocs on hi ha hagut talls de llum". Tal i com ja ha informat Regió7, el CAP de Sant Joan de Vilatorrada és dels únics que han tingut falta de metge, juntament amb el de Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona.
Pel que fa a les residències, hi ha hagut poques incidències, "bàsicament de personal que no hagi arribat, i cap servei s’ha vist afectat per això. Són la residència de Sant Hipòlit de Voltregà sense llum i la de Sant Vicenç de Castellet sense calefacció". En ambdós casos, problemes actualment ja solucionats.
En general, Manresa i Vic són les ciutats amb més afectació, i a nivell de comarques són l’Anoia, Osona i el Bages, segons dades de la Delegació del Govern a la Catalunya Central.
A nivell educatiu, l'única incidència s'ha produït a l’escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada, on hi ha hagut una caiguda d’un arbre de grans dimensions. Com destaca Tortolero, "per sort no hi havia infants, ja que avui tots els centres educatius es troben tancats".
El comunicat acaba fent "un agraïment a la ciutadania que hagi seguit les recomanacions del Govern, i desitgem que episodis de vent com el d’avui siguin poc freqüents".
