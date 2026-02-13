La gresca del Carnaval s’estén aquest cap de setmana per pobles i ciutats de la Catalunya central
Municipis d’arreu del territori celebren rues i activitats que mantenen viva una tradició marcada per la festa i la participació popular
Als Carnavals més emblemàtics i multitudinaris de la Catalunya central, com el de Solsona i el de Sallent, s’hi sumen aquest cap de setmana els de molts altres pobles i ciutats del territori que mantenen la tradició i viuen també amb intensitat la cita més esbojarrada de l’any.
Entre les cites més tradicionals hi ha la de Manresa que aquest diumenge viurà la 48a edició del Carnestoltes Infantil que, en aquesta ocasió, es dedica al món del circ. La rua de disfresses comptarà amb una quinzena de comparses escolars que desfilaran pels carrers de la capital del Bages. A Berga, l’eix temàtic de la festa girarà entorn del setè art i la cinematografia. A més, el carnaval tindrà les reines Thelma & Louise, en referència a l’emblemàtica pel·lícula dels anys noranta. Aquest any, el carnaval mantindrà el recorregut circular per a la desfilada de comparses i hi haurà sopar i Ball dels Cornuts, al Pavelló Vell.
Igualada també ho té tot a punt per viure els actes del Carnaval, que combina la tradicional rua de comparses amb espectacles familiars. La festa farà el recorregut habitual i culminarà a la plaça de Cal Font on es farà la lectura del pregó i es donarà a conèixer el veredicte del jurat del concurs.
El municipi de Santpedor ja està a punt per viure el Carnestoltes amb la rua de dissabte com a acte central. La festa s’allarga fins diumenge quan es donarà el protagonisme als més petits. Sant Vicenç de Castellet celebra també aquest dissabte la rua de Carnestoltes que preveu la participació de més de 800 persones. La cercavila, que manté el caràcter familiar, popular i festiu, es consolida com una de les rues més participades de la comarca.
Una altra de les festes que té lloc aquest dissabte és la de Sant Joan de Vilatorrada amb un vermut electrònic seguit d’un dinar popular, que donarà pas a la tradicional rua de carnestoltes. La jornada clourà a música a Cal Gallifa. Cardona és una altra de les poblacions que està immersa en la celebració del Carnaval amb activitats adreçades a tots els públics. Per la seva banda, Castellbell i el Vilar demà farà la rua de Carnestoltes a partir de 2/4 de 6 acompanyada dels diables Els Resistents. Súria també se suma a la festa amb rua, sopar i animació.
Un dels carnavals més característics del Berguedà és el de Bagà amb una programació variada i per a totes les edats que es reparteix entre dissabte, diumenge i Dimecres de Cendra.
