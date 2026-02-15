El temporal de vent rebaixa la seva intensitat, però encara deixa una vintena de serveis a la Catalunya central
El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h
Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure com les rues de Carnaval
ACN
El temporal de vent ha rebaixat la seva intensitat en les últimes hores als dos extrems de Catalunya, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. Destaquen registres com els 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h. Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnestoltes i les activitats esportives a l'exterior.
Una vintena d'avisos
A la Catalunya central el temporal de vent ha mantingut en alerta els serveis d’emergència en diverses comarques des de ahir al vespre, amb una vintena d'avisos per incidències relacionades amb la caiguda d’arbres, despreniments i danys en elements estructurals.
A Sant Salvador de Guardiola, un arbre caigut i un despreniment de pedres han obligat a intervenir els serveis d’emergència cap a les 10.27 h. A Sant Vicenç de Castellet, s’ha registrat la cessió d’un mur al carrer de Mura, mentre que a Avinyó hi ha hagut un despreniment a la carretera BV-3413.
Al Berguedà, el temporal ha deixat dos arbres caiguts a Vilada. A la comarca de l’Anoia, s’ha informat de la cessió d’un mur a Igualada, sense més conseqüències, així com incidències per arbres caiguts a la Llacuna i a la zona de la Torre de Claramunt.
A la Seu d'Urgell s’han desprès planxes, a Oliana s’ha aixecat part d’un sostre i a Coll de Nargó un arbre ha caigut sobre un vehicle estacionat.
Al Solsonès, s’ha notificat un arbre caigut a Sant Llorenç de Morunys i part d’una teulada aixecada a Solsona. Finalment, al Baix Llobregat, hi ha hagut afectacions a Olesa de Montserrat, amb un semàfor penjant, i a Martorell, on s’han registrat tres arbres caiguts.
Menys ventades avui
La previsió de l'SMC és que el vent de mestral i tramuntana perdi força progressivament al llarg de diumenge, tot i que no serà fins ben entrat el migdia que no afluixarà clarament al sud. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per fort onatge, amb onades que no superaran els 2,5 metres a la costa de l'Alt i el Baix Empordà, però sí que manté la prealerta per risc d'allaus, ja que es manté fort (4 sobre 5) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors el perill d'allaus és marcat (3 sobre 5). Es demana molta prudència també amb el fort vent i el torb a les cotes altes del Pirineu.
