Els agents rurals han més que duplicat les denúncies als espais protegits del medi natural de la Catalunya Central en un any
En un any, les denúncies han augmentat un 130 per cent, i les actuacions un 42 per cent, a les comarques centrals
Els Agents Rurals van duplicar l’any 2025 les actuacions de vigilància en espais naturals amb protecció especial, i això va suposar que s'augmentés en un 130 % el nombre de denúncies que es van imposar a la Catalunya Central. Aquestes dades formen part del balanç del primer any d’implementació del Pla de Reforç de la Vigilància als Espais Naturals Protegits, realitzat pel Cos d’Agents Rurals, que també ha suposat que gairebé es dupliquessin les actuacions de vigilància en els espais naturals amb protecció especial de les comarques centrals, arribant a un 42 % més.
El Cos d’Agents Rurals, del Departament d’Interior i Seguretat Pública va imposar el 2024 un total de 40 denúncies a la Catalunya Central, i el 2025 van ser 92. Això en el marc de les actuacions efectuades, que el 2024 van ser a les comarques centrals 1416, per 2007 el 2025.
La majoria de denúncies estan relacionades amb la circulació motoritzada, amb la regulació d’afluència d’usuaris, amb incendis, amb els animals de companyia i amb la caça.
A escala de tot Catalunya, els Agents Rurals van duplicar l’any 2025 les actuacions de vigilància en espais naturals amb protecció especial, amb fins a 42.477 intervencions. El Pla de Reforç aplicat durant tot l’any passat també va fer que es dupliquessin les denúncies interposades per conductes il·lícites, que van ascendir a 2.275, un 125% més, la majoria relacionades amb la circulació motoritzada dins d’indrets on està prohibit.
El reforç de la vigilància als espais naturals també ha suposat la detecció de més conductes il·lícites i, en conseqüència, s’han interposat un total de 2.275 denúncies.
En concret, el cap de la regió de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Francesc Coll, exhorta els visitants a gaudir dels espais naturals de manera responsable i respectuosa amb el medi. Es recorda que no està permès circular amb vehicles motoritzats fora de les pistes forestals autoritzades, fer foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta sense autorització, que cal endur-se qualsevol deixalla generada, que només es permet aparcar en zones habilitades i que els gossos han d’anar lligats per evitar molèsties a la fauna i als ramats. Davant de conductes poc respectuoses amb el medi natural, es pot contactar telefònicament amb els Agents Rurals, i en cas d’emergència mediambiental o de localitzar un animal salvatge ferit, cal trucar al 112
La vigilància s’ha dut a terme a 22 espais naturals amb protecció especial d’arreu del territori, entre els quals la Serra del Cadí-el Moixeró, Montserrat, i el PN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a la Catalunya Central.
Un cos ampliat de 675 agents
El Departament d’Interior i Seguretat Pública va reforçar el Cos d’Agents Rurals l’any passat amb la incorporació de 102 nous agents el desembre, situant el nombre total d’efectius en 675 operatius. La previsió és assolir els 1.300 efectius el 2030 en el marc del proper Pla estratègic del Cos.
