El vent ha provocat fins ara 4 actuacions lleus a la Catalunya Central

A primera hora del matí s'ha registrat una ratxa màxima de 85 quilòmetres per hora a l'estació automàtica Montserrat - Sant Dimes

Un bomber en una actuació pel vent a Salou, aquest matí

Un bomber en una actuació pel vent a Salou, aquest matí / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

E

El vent ha bufat fort en diversos punts de la Catalunya Central. Prop del migdia s'havien registrat 4 actuacions dels Bombers de la Generalitat per avisos rebuts a causa del vent, afortunadament totes ells lleus.

Dos arbres caiguts al carrer de Josep Arola de Manresa i a Talamanca, un arrebossat d'una façana al carrer Sant Fruitós de Manresa, o una pedra caiguda a la C-16 al Berguedà, són els avisos que ha rebut la central d'emergències 112 fins a les 12 del migdia. Totes elles afectacions lleus, i sense danys personals.

Dades recollides al telèfon d'emergències 112 fins al migdia d'aquest dijous a tot Catalunya

Dades recollides al telèfon d'emergències 112 fins al migdia d'aquest dijous a tot Catalunya / 112.cat

I això que, en algun moment, el vent ha bufat prou fort. A l'estació automàtica Montserrat - Sant Dimes s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 85 quilòmetres per hora a dos quarts de vuit del matí, i a l'estació automàtica d'Òdena de 60,1 quilòmetres per hora a les 10.22 hores del matí. Sempre segons dades del Meteocat. A Manresa, segons dades d'estacions privades afiliades a Meteoclimatic, la ratxa màxima també ha estat de 60 quilòmetres per hora.

La major part dels incidents s'han registrat a les regions Metropolitana Sud (28 avisos), a la Metropolitana Nord i a la de Tarragona. A més, se n'han comptabilitzat dos a la de Girona, una a la de Lleida i una a la de les Terres de l'Ebre. El telèfon 112 ha rebut un total de 127 trucades relacionades amb el temporal fins a les 11.00 h. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès (76), seguida del Baix Llobregat (7) i el Vallès Occidental (7).

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst ratxes de vent superiors als 100 km/h a bona part del territori fins divendres. El vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. Cap dels incidents gestionats pels Bombers ha estat de gravetat.

