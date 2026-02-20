El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparraguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
El Síndic ha presentat una nova web amb dades territorialitzades sobre el sensellarisme a Catalunya, amb informació sobre 81 municipis
ACN
Esparreguera és la població de la zona d’influència de Regió7 que més percentatge té de persones sense llar. En concret, 24, que sobre una població de 22.499 habitants suposa un percentatge del 0,11%. D’aquestes 24, totes viuen en situació de carrer aïllada, i només 5 d’elles estan en seguiment. 6 d’aquests sense llar tenen entre 21 i 30 anys, però també hi ha dos casos per sobre dels 66 anys. 4 de les 24 són dones, i 14 tenen la nacionalitat espanyola.
A Manresa la situació és similar, amb 18 persones sense llar, i totes en situació d’aïllament al carrer. En aquest cas, però, els serveis socials de l’Ajuntament de Manresa les tenen a totes en seguiment. La majoria, 8, tenen entre 41 i 50 anys. La resta es divideixen gairebé a parts iguals entre els 20, els 30 i els 50 anys. Dels 18 només hi ha 1 dona. En 11 dels casos es tracta de ciutadans de fora de la Unió Europea.
En el cas de Martorell també estan al carrer i aïllades les 8 persones registrades pel Síndic de Greuges, i la meitat, 4, estan sota la lupa dels serveis socials municipals. Es tracta de 3 homes i 1 dona.
Finalment, a Olesa de Montserrat, les 2 persones sense llar són dones que estan al carrer i vigilades per serveis socials. Es troben entre els 40 i els 60 anys i totes dues tenen nacionalitat espanyola.
Són dades que es desprenen de la web que ha creat el Síndic de Greuges de Catalunya, amb dades territorialitzades sobre el sensellarisme. L'objectiu és reforçar la transparència, millorar el coneixement del fenomen i contribuir a una presa de decisions coordinada entre administracions. La plataforma es basa en les dades presentades recentment en la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme i permet consultar informació detallada per municipis. Les xifres s'han obtingut mitjançant qüestionaris enviats a municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i a ciutats de més de 20.000 habitants d'arreu del territori. En total, 84 poblacions, de les quals només n'han respost 81. Igualada es troba entre les poblacions que no han respost el qüestionari.
D'acord amb els resultats obtinguts de les enquestes, la ciutat on hi viuen més persones sense sostre és Barcelona, amb 2.117. Badalona ocupa la segona posició, amb 629, i Sabadell la tercera, amb 428. Les segueixen Reus (319); Tarragona (259); el Prat de Llobregat (251); Terrassa (229); Montcada i Reixac (215); Girona (193); i Vilanova i la Geltrú (158).
A banda, les dades han indicat que a tota Catalunya hi ha 429 assentaments, on resideixen 2.502 persones. De nou, les poblacions que compten amb els assentaments més nombrosos són Barcelona i Badalona, amb 535 i 479 respectivament.
Pel que fa al perfil, l’edat majoritària de les persones que viuen al carrer correspon a individus d’entre 41 i 50 anys (1.138) i de 31 a 40 anys (1.012). A més, el 86% són homes i el 50% són ciutadans de fora de la Unió Europea.
Segons el Síndic de Greuges, la creació d'aquesta web respon al compromís adquirit en la primera trobada de la Taula, en què representants del Govern, ajuntaments i entitats del tercer sector van coincidir en la necessitat d’un acord de país per abordar el sensellarisme de manera estructural i coordinada.
La plataforma vol esdevenir una eina de suport per als cinc grups de treball constituïts amb l’objectiu d’elaborar propostes concretes, garantir una governança compartida i oferir una resposta harmonitzada arreu del territori. També permet analitzar el fenomen de manera comparativa i evolutiva, afavorint la presa de decisions informada per part de les administracions i les entitats implicades.
