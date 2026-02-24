El nombre de víctimes mortals a les carreteres de la Catalunya central s'ha reduït aquest 2025
La C-16 i la C-25 van registrar el 2025 tres víctimes mortals cadascuna, però en els darrers 6 anys les més mortals segueixen sent l'A-2 i la C-55
Les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 han reduït aquest 2025 el nombre de víctimes mortals a la carretera. Així, si el 2024 les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Moianès i el Solsonès sumaven el trist balanç de 19 víctimes mortals el 2024, aquest 2025 aquesta xifra s'ha quedat en 14 víctimes. Encara es redueix més si ho comprem amb l'any 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), quan 25 persones van perdre la vida a les carreteres centrals.
Tot i això, segueixen sent dades preocupants, i més si tenim en compte que a escala de tot Catalunya, un total de 193 persones han mort a la xarxa viària catalana, un 1% més que el 2024 i un 20% menys que el 2019.
El Bages segueix sent la comarca de les referides que més mortalitat té en els seus accidents. Aquest 2025 hi han perdut la vida 6 persones en 6 accidents mortals. La segueix l'Anoia, amb 3 víctimes en 3 accidents mortals, i l'Alt Urgell i el Berguedà amb 2 persones mortes en 2 accidents cadascuna. Tanca la llista el Solsonès, amb 1 víctima en 1 accident. La Cerdanya i el Moianès no han registrat cap víctima mortal el 2025 a les seves carreteres.
Són dades del Servei Català de Trànsit (SCT), que informa que aquest 2025, a tot Catalunya, les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 43% del total de finats per accidents de trànsit. En aquest sentit, 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (45) i suposen el 31,25% del total de víctimes, tot i que n’ha mort un menys que l’any passat. Pel que fa a vianants (12), n’han mort dos més en comparació amb el 2024.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Quant al tipus d’accidents, d’entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.
Vies amb més sinistralitat
Pel que fa a les vies, les carreteres que han acumulat més morts a Catalunya són l’AP-7 (17), l’N-II (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.
Les 3 víctimes mortals de la C-16 són en accidents a la Catalunya Central (2 al Bages i 1 al Berguedà), mentre que l'A-2 i la C-55 registren 2 víctimes a aquestes comarques. Aquestes dues, mirant des de 2019, mantenen el títol de carreteres més mortíferes, amb 10 morts a cadascuna.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Tornant a les dades de tot Catalunya, pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que registra més defuncions és la de 55 a 64 anys, amb 27 persones mortes —la mateixa xifra que l’any passat—, cal destacar l’augment de víctimes mortals entre els grups poblacionals més joves. En aquest sentit, enguany 51 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres catalanes, fet que representa el 35% del total de morts, és a dir, 12 més que l’any passat (39). En concret, s’han registrat 24 víctimes mortals en la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 en la de 25 a 34 anys, 18 en la de 35 a 44 anys, 21 en la de 45 a 54 anys, 27 en la de 55 a 64 anys, 20 en la de 65 a 74 anys i 2 en la de 0 a 14 anys.
Si s’analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, 64 s’han produït en dies feiners, mentre que les altres 80 han tingut lloc en cap de setmana o en el marc d’operacions especials de trànsit.
Mesures proposades per al 2026
El Servei Català de Trànsit proposa declarar els 344 km de l’AP-7 com a zona de control intens de la velocitat i d’altres conductes de risc, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i garantir una mobilitat més segura. Aquesta mesura es complementarà amb la destinació de sis nous carros radar per al control integral de l’autopista, alhora que es manté l’estratègia de macrocontrols dirigida especialment als vehicles pesants. A més, l’activitat policial dels Mossos d’Esquadra se centrarà en els trams amb més circulació i amb més sinistralitat per abastar la xarxa interurbana amb més sinistralitat.
Pel que fa als col·lectius més vulnerables, en especial els motoristes, es continuarà amb els controls preventius i el programa de Formació 3.0 a la carretera. A més, es reforçarà la senyalització de les vies amb marques que orientin la traçada.
Paral·lelament, s’iniciaran períodes de formació específica per a conductors professionals de vehicles pesants.
També es preveu la incorporació de sistemes de senyalització variable i de control de vehicles pesants a l’AP-7, així com la instal·lació de sistemes de velocitat variable a la C-58 i altres dispositius de control de pesants en trams amb més sinistralitat.
Finalment, aquestes mesures es complementaran amb la incorporació de nova tecnologia en la investigació i reconstrucció de sinistres mortals per part dels Mossos d’Esquadra, així com en les estratègies de prevenció de conductes contràries a la seguretat viària.
