9 persones han estat detingudes en els últims 13 anys a les comarques centrals acusats de terrorisme gihadista

S'han practicat detencions a Manresa, Piera, Vallbona d'Anoia, Masquefa, al Centre Penitenciari de Brians II, Martorell, Puigcerdà, i Solsona

Un jove en el moment de ser detingut al carrer Jorbetes de Manresa, el 2016, acusat d'haver difós l'ideari de Daesh

Un jove en el moment de ser detingut al carrer Jorbetes de Manresa, el 2016, acusat d'haver difós l'ideari de Daesh / CNP / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

9 persones han estat detingudes en els últims 13 anys a les comarques centrals de Catalunya acusats de terrorisme gihadista. Dades fetes públiques pel Ministeri de l’Interior, que recullen les detencions per terrorisme gihadista des del 2012 i fins a mitjans de l’actual mes de febrer.

Analitzant les dades a les comarques d’influència de Regió7, en aquest període s’han produït detencions a Manresa (2), Piera (1), Vallbona d'Anoia (1), Masquefa (1), al Centre Penitenciari de Brians II (Sant Esteve Sesrovires) (1), Martorell (1), Puigcerdà (1), i Solsona (1).

9 detencions en total, encara que n’hauríem de comptar 10. Per què el desembre del 2014, els cossos policials van detenir un jove resident a Monistrol de Montserrat, juntament amb dos nois de Terrassa, quan es trobaven a Bulgària amb la intenció d'anar cap a Síria i combatre amb el Daesh.

Però pel que fa a les detencions practicades a la Catalunya Central la primera, cronològicament parlant, es va produir el 29 de juny de 2005, quan agents del Cos Nacional de Policia detenien a Puigcerdà un suposat terrorista islamista que, com a detall curiós, treballava com a paleta en la construcció d'una casa de Josep Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generalitat, ala Tour de Carol.

A l’Anoia, la primera detenció va ser el març del 2015, quan la Policia Nacional va arrestar un jove, que llavors tenia 18 anys, en un bloc de pisos del nucli antic de Piera per difondre propaganda i incitar a cometre atemptats a través de les xarxes socials.

A part, hi ha hagut dues detencions al Bages, concretament a Manresa, la tardor del 2016. El primer, nascut al Marroc, tenia 31 anys i feia només unes setmanes que s'havia instal·lat a Manresa. Se l'acusa d'haver difós l'ideari de Daesh a través d'Internet. El segon era un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola, arrestat, també, per difondre ideologia gihadista.

I les darreres, de moment, van ocórrer el 6 de novembre de 2023, quan la Policia Nacional va detenir catorze persones en diferents punts de la geografia espanyola, entre elles dues a Solsona i a Martorell, per la comissió de presumptes delictes de terrorisme jihadista en una operació coordinada per l’Audiència Nacional, acusats de promoure, a través de les xarxes socials com TikTok, atacs perquè qualsevol persona que no respecti Mahoma sigui decapitada.

Catalunya, epicentre del gihadisme a l'Estat

La província de Barcelona és la que acumula més detencions de presumptes gihadistes a l’Estat, amb 159 detinguts en 92 operacions. És la primera destacada, seguida de lluny per Madrid amb 110, o Melilla amb 78.

Però si sumem a Barcelona les dades de la resta de províncies catalanes, es demostra que Catalunya és l’epicentre del gihadisme a l’Estat. Girona és la 6a província amb més detencions, un total de 33 en 21 operacions. Per tant, el total de Catalunya és de 214 detinguts en 131 operacions antiterroristes des de l’any 2012.

Notícies relacionades

Per localitats, destaca Barcelona amb deu arrestats, per davant de Melilla, amb nou, i de Madrid, amb sis. Li segueixen Santa Coloma de Gramenet amb cinc; i les tres detencions en cada cas de Pontevedra, Port de Sagunt (València), Salamanca, Fuensalida (Toledo) i Alcobendas (Madrid).

TEMES

El TC diu que alguns articles de la llei d'amnistia no cal que siguin llei orgànica, però els manté vigents

