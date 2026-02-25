Protecció Civil homologa els plans d'emergències de 7 municipis de les comarques centrals
També s'ha homolgat el pla d'autoprotecció del gasoducte de Sant Mateu de Bages – Súria
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat 31 plans de protecció civil municipals a Catalunya, entre els quals 7 de les comarques d'influència de Regió7. Es tracta de dos nous documents, en concret els de Sagàs i Fígols i Alinyà; i la revisió dels de Castellcir, el Bruc, Prats de Lluçanès, Sant Fruitós de Bages i Igualada. Segons Protecció Civil, aquesta actualització "evidencia l’important increment que hi ha els darrers mesos en el compliment de les obligacions de planificació municipal. La darrera comissió, a finals de 2025, se’n van homologar 58.
El DUPROCIM (Documents Únics de Protecció Civil Municipal) inclou tots els plans de protecció civil del municipi per facilitar-ne la tramitació de forma conjunta. Són documents jurídics i tècnics on s’explica com es coordinen els recursos i serveis propis per gestionar una emergència greu de protecció civil i quines mesures cal aplicar en cada cas per protegir la població. Els plans de protecció civil preveuen, per un risc concret o per al conjunt d’un territori, quines emergències poden afectar i com cal respondre-hi.
A banda, s’han homologat 24 nous plans d’autoprotecció, entre els quals destaca el del gasoducte de Sant Mateu de Bages - Súria, dins de la tipologia de conductes que transporten substàncies perilloses. A més a més, s'han homologat el d’un càmping afectat per risc d’inundacions, a més d’establiments comercials, empreses químiques o festes populars.
Cal destacar que també ha deixat fora algunes propostes en aquesta sessió. En total han estat 11 els plans d’autoprotecció que no s’han homologat per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció. A la Catalunya Central han estat 2 d'aquests 11, tot i que no s'ha precisat de quins es tracta. Per tipologia, tots corresponen a activitats no temporals.
Aquestes decisions s'han pres en el transcurs de la reunió que ha fet avui dimecres, i que ha estat presidida per la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany.
