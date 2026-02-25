Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a menorsCortafuegoJoan GarcíaJYSKFGCPremi Amat-PiniellaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Protecció Civil homologa els plans d'emergències de 7 municipis de les comarques centrals

També s'ha homolgat el pla d'autoprotecció del gasoducte de Sant Mateu de Bages – Súria

Neu a Prats de Lluçanès en una imatge d'arxiu. Per fets així, calen els plans d'emergència

Neu a Prats de Lluçanès en una imatge d'arxiu. Per fets així, calen els plans d'emergència / ANNA GORCHS / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat 31 plans de protecció civil municipals a Catalunya, entre els quals 7 de les comarques d'influència de Regió7. Es tracta de dos nous documents, en concret els de Sagàs i Fígols i Alinyà; i la revisió dels de Castellcir, el Bruc, Prats de Lluçanès, Sant Fruitós de Bages i Igualada. Segons Protecció Civil, aquesta actualització "evidencia l’important increment que hi ha els darrers mesos en el compliment de les obligacions de planificació municipal. La darrera comissió, a finals de 2025, se’n van homologar 58.

El DUPROCIM (Documents Únics de Protecció Civil Municipal) inclou tots els plans de protecció civil del municipi per facilitar-ne la tramitació de forma conjunta. Són documents jurídics i tècnics on s’explica com es coordinen els recursos i serveis propis per gestionar una emergència greu de protecció civil i quines mesures cal aplicar en cada cas per protegir la població. Els plans de protecció civil preveuen, per un risc concret o per al conjunt d’un territori, quines emergències poden afectar i com cal respondre-hi.

A banda, s’han homologat 24 nous plans d’autoprotecció, entre els quals destaca el del gasoducte de Sant Mateu de Bages - Súria, dins de la tipologia de conductes que transporten substàncies perilloses. A més a més, s'han homologat el d’un càmping afectat per risc d’inundacions, a més d’establiments comercials, empreses químiques o festes populars.

Cal destacar que també ha deixat fora algunes propostes en aquesta sessió. En total han estat 11 els plans d’autoprotecció que no s’han homologat per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció. A la Catalunya Central han estat 2 d'aquests 11, tot i que no s'ha precisat de quins es tracta. Per tipologia, tots corresponen a activitats no temporals.

Notícies relacionades

Aquestes decisions s'han pres en el transcurs de la reunió que ha fet avui dimecres, i que ha estat presidida per la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
  2. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  3. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
  4. Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
  5. L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
  6. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  7. La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
  8. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones

La trama del 23-F va treballar alhora en una desena d’escenaris per acabar amb el Govern de Suárez

La trama del 23-F va treballar alhora en una desena d’escenaris per acabar amb el Govern de Suárez

Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: «La pujada salarial continua sent inacceptable»

Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: «La pujada salarial continua sent inacceptable»

Tejero va tranquil·litzar la seva dona en una trucada durant el cop d’Estat: «No hi haurà sang, filla meva»

Tejero va tranquil·litzar la seva dona en una trucada durant el cop d’Estat: «No hi haurà sang, filla meva»

Manresa, alerta amb la Renda: el “detall” que Hisenda et pot cobrar fins al 150%

Manresa, alerta amb la Renda: el “detall” que Hisenda et pot cobrar fins al 150%

El servei secret va anotar reunions del rei Joan Carles amb militars implicats en el cop d’Estat del 23F mentre els jutjaven

El servei secret va anotar reunions del rei Joan Carles amb militars implicats en el cop d’Estat del 23F mentre els jutjaven

L'Escolania celebrarà una jornada de portes obertes

L'Escolania celebrarà una jornada de portes obertes

Tejero va posar en dubte els plans d’Armada: «És un matusser, el que vol és ser president com sigui»

Tejero va posar en dubte els plans d’Armada: «És un matusser, el que vol és ser president com sigui»

L'espai a Manresa per experimentar el silenci amb diverses tradicions religioses i espirituals celebra 15 anys

L'espai a Manresa per experimentar el silenci amb diverses tradicions religioses i espirituals celebra 15 anys
Tracking Pixel Contents