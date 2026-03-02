Dues persones han perdut la vida aquest 2026 a les comarques de la Catalunya Central i el Pirineu
Les dues víctimes mortals que hi ha hagut a les carreteres de l'àrea de Regió7 han estat motoristes
Els dos primers mesos de 2026 s’han tancat amb dues víctimes mortals a les carreteres de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, la Cerdanya i l’Alt Urgell, segons el balanç oficial d’accidentalitat del Servei Català de Trànsit. Totes dues víctimes eren motoristes.
Aquesta elevada sinistralitat en aquest col·lectiu també es reprodueix en les dades del total de Catalunya, on amb 13 persones (9 homes i 4 dones) que han perdut la vida a les carreteres en els dos primers mesos del 2026, el col·lectiu de motoristes suma quasi la meitat de les víctimes mortals amb 7.
Les dues víctimes mortals a la regió central aquests mesos de gener i febrer fan referència a dos accidents al Bages i a l'Anoia: l'accident mortal del 29 de gener a l'Eix Transversal a Manresa, i al del dia 21 de febrer a la B-300 a Calonge de Segarra. La resta de comarques de l'àrea d'influència de Regió7 no han registrat accidents mortals.
En comparació amb l'any passat, el 2019, van ser 3 els morts a aquestes comarques, en concret a l'Alt Urgell, Bages, i el Berguedà. I comparant amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius europeus, només hi va haver 1 víctima al Bages.
A Catalunya, els morts a la carretera els mesos de gener i febrer d'aquest any van ser un 41% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 22 morts, segons el balanç del Servei Català de Trànsit. A més de l'elevat percentatge de motoristes, també han perdut la vida quatre ocupants de turisme, un ciclista i un vianant. Pel que fa a ferits greus per accident de trànsit, se n'han registrat 91 (67 homes i 24 dones) fins al 28 de febrer, una xifra inferior als 107 ferits greus de l'any passat. Concretament, durant el mes de febrer s'han registrat nou víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, dues menys que el 2025.
Pel que fa a les carreteres, l'N-340 és l'única via que ha registrat dues víctimes mortals. En la resta de vies, hi ha hagut una víctima mortal. Els tipus d'accidents més habituals han estat les sortides de via (4) i els xocs frontals (4). Si s'analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, vuit dels 13 accidents mortals han ocorregut en cap de setmana (de divendres tarda a diumenge), vigília de festiu o dia d'operació especial, i cinc en dia feiner. D'altra banda, pel que fa a la franja horària, set dels 13 han tingut lloc a la franja de tarda. Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que de moment acumula més morts és la de 35 a 44 anys, amb quatre persones mortes.
Quant a la sinistralitat per demarcacions, Barcelona suma vuit de les 13 víctimes mortals. A més, sis dels set motoristes morts enguany han perdut la vida a les carreteres barcelonines. A Tarragona, han mort tres persones, dues d'elles a la comarca del Tarragonès. Pel que fa a la demarcació de Lleida, dues persones han perdut la vida a les seves vies, les dues a la comarca de la Noguera. Per finalitzar, cal destacar que Girona no ha registrat cap víctima mortal durant els mesos de gener i febrer.
