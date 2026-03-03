Els incendis i les pluges van concentrar l'any passat les trucades al 112 a la Catalunya Central
El número de trucades ha augmentat un 9 per cent a les comarques centrals en relació amb 2024
El 112 ha passat balanç del seu servei a les comarques centrals al llarg del 2025, on les trucades han augmentat un 9,1% en relació amb el 2024. Es tracta de trucades operatives, és a dir, que han generat una resposta per part dels cossos d’emergència.
Aquest augment, lleugerament superior al del global de Catalunya, que és del 7,8%, significa un total de 97.519 trucades en el conjunt de la regió, i s’explica, segons Andreu Alfonso, subdirector del CAT112, per la "cada vegada més gran quantitat de telèfons mòbils disposats a avisar d’una incidència, i una millor conscienciació de l’ús del telèfon 112". Això, "a banda de les incidències que cada any natural, o cada territori pugui patir".
En aquest sentit, les trucades es van disparar entre el 22 i el 25 de juny, amb fets com els incendis forestals que va patir la regió central. Incendis com els de Rajadell o Olvan del 25 de juny, l’episodi de pluges intenses del dia 22 de juny, o la mateixa revetlla de Sant Joan. A això cal sumar-hi un esdeveniment com l’apagada general del 28 d’abril passat, tot i ser una incidència que no computa a nivell territorial.
Les dades de les trucades mostren que la seguretat, amb un 31%, i l’assistència sanitària, amb un 28%, són les tipologies més habituals a la Catalunya Central, seguides de prop, amb un 22%, per les incidències de trànsit. En això, les dades s’assemblen molt a les generals de Catalunya.
Els incendis han estat la tipologia que més ha crescut: les trucades vinculades a focs forestals han augmentat un 52% respecte a l'any anterior, impulsades pels grans episodis de l'estiu.
Bages i Osona concentren el gruix d’avisos
Per comarques, el Bages concentra el 46% de les trucades de la vegueria, amb Manresa com a municipi amb més activitat —més de la meitat dels avisos de la comarca—. Osona representa el 33% del total, amb Vic al capdavant. La resta de trucades es distribueixen entre el Berguedà (11%), el Moianès (4%), el Solsonès (3%), l’Anoia (2%) i el Lluçanès (1%). Cal remarcar que de l'Anoia només corresponen 8 municipis del nord de la comarca.
Més coneixement i més ús del 112
L'increment del 9% a la Catalunya Central contrasta amb el 3% registrat al conjunt de Catalunya, on el 2025 es van atendre 3,6 milions de trucades. Segons el subdirector del CAT112, Andreu Alonso, part d'aquest augment s'atribueix a un major coneixement ciutadà del 112 i a l'ús generalitzat del telèfon mòbil.
El 97% de les trucades es van atendre abans de 10 segons, un indicador que el servei considera positiu en situacions de normalitat. A més, recorden que una sola trucada permet activar simultàniament diversos cossos operatius —Mossos d'Esquadra, Bombers, Sistema d'Emergències Mèdiques o policies locals—, fet que agilitza la resposta davant emergències complexes com accidents amb ferits o incendis forestals.
Les dades confirmen també l'estacionalitat habitual: els mesos d'estiu concentren més avisos, coincidint amb més hores de llum, més mobilitat i més activitat a l'aire lliure.
