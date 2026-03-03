Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els incendis i les pluges van concentrar l'any passat les trucades al 112 a la Catalunya Central

El número de trucades ha augmentat un 9 per cent a les comarques centrals en relació amb 2024

L'incendi forestal de Rajadell del 25 de juny de 2025, un dels que va generar més trucades al 112

L'incendi forestal de Rajadell del 25 de juny de 2025, un dels que va generar més trucades al 112 / OSCAR BAYONA / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

El 112 ha passat balanç del seu servei a les comarques centrals al llarg del 2025, on les trucades han augmentat un 9,1% en relació amb el 2024. Es tracta de trucades operatives, és a dir, que han generat una resposta per part dels cossos d’emergència.

Aquest augment, lleugerament superior al del global de Catalunya, que és del 7,8%, significa un total de 97.519 trucades en el conjunt de la regió, i s’explica, segons Andreu Alfonso, subdirector del CAT112, per la "cada vegada més gran quantitat de telèfons mòbils disposats a avisar d’una incidència, i una millor conscienciació de l’ús del telèfon 112". Això, "a banda de les incidències que cada any natural, o cada territori pugui patir".

En aquest sentit, les trucades es van disparar entre el 22 i el 25 de juny, amb fets com els incendis forestals que va patir la regió central. Incendis com els de Rajadell o Olvan del 25 de juny, l’episodi de pluges intenses del dia 22 de juny, o la mateixa revetlla de Sant Joan. A això cal sumar-hi un esdeveniment com l’apagada general del 28 d’abril passat, tot i ser una incidència que no computa a nivell territorial.

Les dades de les trucades mostren que la seguretat, amb un 31%, i l’assistència sanitària, amb un 28%, són les tipologies més habituals a la Catalunya Central, seguides de prop, amb un 22%, per les incidències de trànsit. En això, les dades s’assemblen molt a les generals de Catalunya.

Els incendis han estat la tipologia que més ha crescut: les trucades vinculades a focs forestals han augmentat un 52% respecte a l'any anterior, impulsades pels grans episodis de l'estiu.

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, a la presentació de dades a Manresa

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, a la presentació de dades a Manresa / Edu Font

Bages i Osona concentren el gruix d’avisos

Per comarques, el Bages concentra el 46% de les trucades de la vegueria, amb Manresa com a municipi amb més activitat —més de la meitat dels avisos de la comarca—. Osona representa el 33% del total, amb Vic al capdavant. La resta de trucades es distribueixen entre el Berguedà (11%), el Moianès (4%), el Solsonès (3%), l’Anoia (2%) i el Lluçanès (1%). Cal remarcar que de l'Anoia només corresponen 8 municipis del nord de la comarca.

Més coneixement i més ús del 112

L'increment del 9% a la Catalunya Central contrasta amb el 3% registrat al conjunt de Catalunya, on el 2025 es van atendre 3,6 milions de trucades. Segons el subdirector del CAT112, Andreu Alonso, part d'aquest augment s'atribueix a un major coneixement ciutadà del 112 i a l'ús generalitzat del telèfon mòbil.

El 97% de les trucades es van atendre abans de 10 segons, un indicador que el servei considera positiu en situacions de normalitat. A més, recorden que una sola trucada permet activar simultàniament diversos cossos operatius —Mossos d'Esquadra, Bombers, Sistema d'Emergències Mèdiques o policies locals—, fet que agilitza la resposta davant emergències complexes com accidents amb ferits o incendis forestals.

Les dades confirmen també l'estacionalitat habitual: els mesos d'estiu concentren més avisos, coincidint amb més hores de llum, més mobilitat i més activitat a l'aire lliure.

