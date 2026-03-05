Dos-cents directius d'escoles i instituts de la Catalunya central homenatgen a Balsareny les víctimes de Manlleu recordant que els "sentiments no tenen llengua ni origen"
Les responsables dels instituts on estudiaven les víctimes destaquen que cal "reforçar vincles i fer comunitat perquè cap jove se senti sol ni al marge»
Maria Francés
Aproximadament 200 persones -equips directius dels centres públics de la Catalunya central, inspectors i responsables del Departament d'Educació i Formació Professional (FP)- han homenatjat avui en una reunió plenària convocada a Balsareny els cinc menors d'edat que van morir en un incendi a Manlleu (Osona) el 16 de febrer.
Les responsables de l'Institut Antoni Pous, Sònia Higueruelo, i de l'Institut del Ter, Anna Roca, on estaven matriculats els adolescents víctimes de l'accident, han agraït públicament «la proximitat i l'acompanyament» que els va prestar durant la crisi la directora dels Serveis Territorials d'Educació i FP a la regió central, Saray Gómez, molt emocionada per l'acte.
La primera d'elles ha explicat com han tractat de consolar les famílies dels estudiants difunts els dies posteriors al succés. «Hem viscut cultures diferents expressant els mateixos sentiments: desconcert, consternació, impotència, dolor, tristesa profunda... Aquests sentiments no tenen llengua ni origen, i deixen una cadira buida... a casa i a l'aula», ha destacat.
Igualment, la professora ha formulat aquesta reivindicació: «No podem controlar tots els riscos, però sí que podem reforçar vincles i fer comunitat perquè cap jove se senti sol ni al marge». I, referint-se als alumnes que van perdre la vida, Sònia Higueruelo encara ha subratllat: «La seva memòria mereix viure en una terra que no es divideix».
Després de les paraules de les directores dels instituts dels menors, la interpretació d'una cançó ha donat pas a un minut de silenci. L'aplaudiment immediatament posterior ha estat tan llarg com sincer, amb els dos centenars d'assistents drets.
Un dels càrrecs públics que ha intervingut en la sessió ha estat el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia Balda. Precisament avui ha estat publicada la resolució de la convocatòria per a l'adjudicació de destinacions provisionals de funcionaris de carrera, en pràctiques i interí, amb efectes de l'1 de setembre de 2026, com ha recordat Gómez.
