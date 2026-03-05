Els Mossos van detectar un matrimoni forçat consumat a les comarques centrals l’any 2025
És el segon cas detectat i consumat a la Regió Policial Central des de l’any 2020
Els Mossos d’Esquadra van detectar l’any passat un cas de matrimoni forçat consumat a la Regió Policial Central. Es dona la circumstància que aquest cas va ser un del dos que hi va haver a Catalunya el 2025, l’altre va ser a la Regió de Ponent.
Han transcendit pocs detalls del cas de la Regió Central. Només que la víctima era una dona major d’edat, de 19 anys, i que el cas va succeir el mes d’agost. La policia va tenir coneixement dels fets a través d’una denúncia de la mateixa víctima.
Que se sàpiga, només hi ha hagut un altre cas de matrimoni forçat consumat a les comarques centrals. Va ser l’any 2020, quan els familiars van obligar a casar-se a una noia de 21 anys. Va ser la mateixa víctima qui va denunciar el cas el mes setembre d’aquell mateix any.
Són casos consumats, és a dir, que el matrimoni es va arribar a realitzar, però l’any passat també es va detectar a les comarques centrals un altre cas, no consumat, però amb una menor implicada. En aquesta ocasió, la jove tenia 15 anys quan els seus parents van intentar casar-la per la força. Era el mes d'octubre, i l’entorn educatiu de la noia va poder detectar el cas i impedir-lo.
En casos no consumats, se cita els pares com a testimonis, se’ls informa que el matrimoni forçat és un delicte, i se’ls fa seguiment sense obrir procés judicial, perquè el delicte no s’ha arribat a cometre.
Segons les dades de Mossos d’Esquadra, des de 2020 fins a l’actualitat hi ha hagut 5 intents de matrimoni forçat a la Regió Centre, tot i que el del 2025 és l’únic amb una menor implicada.
Hi ha més dades, però són menys precises. I és que del 2009 i fins al 2019, es recollien els casos, però sense anotar estadísticament si s'havien consumat o no els matrimonis. Així, podem saber que en aquest període es van produir 7 investigacions per matrimonis forçats, amb 9 víctimes implicades, de les quals 3 eren menors.
La detecció d’aquestes situacions és molt difícil. En molts casos, particularment en els d’adults, són les víctimes les que van a comissaria per reportar el seu cas. En aquests casos es treballa amb urgència, expliquen els Mossos, retirant el passaport a la víctima o a la família, per exemple.
En l'àmbit general, les víctimes d’aquest delicte solen ser menors d’edat. Segons les dades dels últims quinze anys, ho són el 52,6% de tots els casos (consumats o potencials) registrats. Això no obstant, el percentatge oscil·la anualment, en molts casos amb encara més pes de les víctimes menors, però també n’hi ha hagut en què el percentatge d’adults atesos supera el de menors, especialment els anys 2017 i 2018 (amb un 70% i un 67% d’adults, respectivament). Els matrimonis forçats són considerats una forma de violència masclista, si bé també hi ha casos recents de nois obligats a contreure matrimoni sense ple consentiment.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima