Adif suspèn la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf i Manresa per possibles despreniments a la via
S’ha establert un pla alternatiu de transport per carretera
ACN
Manresa
Adif ha suspès la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf (Anoia) i Manresa per possibles despreniments a la via. S’ha establert un pla alternatiu de transport per carretera. El gestor d’infraestructures ha informat que la incidència ha afectat un tren de Mitja Distància que feia el trajecte entre Lleida Pirineus i la capital del Bages. El comboi s’ha aturat durant el trajecte i està previst que torni a Calaf. En paral·lel, Protecció Civil ha indicat que hi ha un comboi avariat a l’entrada de l’estació de Torredembarra (Tarragonès) que afecta la circulació de les línies R15, R16, R17 i RT1.
