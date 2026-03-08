Entrevista | Núria Vallès Cap de manteniment de pous i instal·lacions d’exterior a ICL
«Ens falten més models en què emmirallar-nos»
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
Terrassenca de 45 anys però resident a Casserres, Núria Vallès és enginyera tècnica de mines per la UPC. Fa 22 anys que treballa a la mineria bagenca.
Des que va començar la seva trajectòria, s’ha incrementat el nombre de dones a la professió?
Encara som poques. Quan vaig entrar érem dues enginyeres i ara 4. I ara hi 5 operàries; llavors no n’hi havia cap. Però tot i així són poques, perquè som un miler de persones a l’empresa.
Ha canviat el tracte a les dones a la mineria?
No hi havia costum de tractar amb dones, es notava el paternalisme, però amb les noves generacions aquesta diferència de tracte ja no hi és; ara és d’igual a igual, tot i que som minoria.
Ho atribueix al sector o a un canvi social general?
La societat ha evolucionat en vint anys. Ara les dones potser ja no s’han d’obrir tan camí. A mi em va costar fer-me escoltar, però avui l’empresa està molt oberta a contractar dones.
Què cal per augmentar el nombre de dones a la mineria?
Que les noies s‘ho creguin, que poden estudiar enginyeria o treballar en una mina. En l’enginyeria s’avança molt a poc a poc en l’increment de dones. Són especialitats encara desconegudes per a les dones. Ens falten més models en què emmirallar-nos. Fins que no en tinguem serà difícil.n
