«Has de tenir confiança i seguretat en tu mateixa»
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
Calafina d’adopció, Mireia Delgado, de 29 anys, és una experta mecànica de l’automoció.
Com va decidir-se per aquesta professió?
De petita ja m’agradava molt el motor. El meu pare es dedicava a la mecànica de cotxes com a hobby, i a mi sempre em generava molta curiositat el funcionament dels motors.
No hi ha massa dones en el sector.
Al taller on treballo sóc l’única des del primer dia que hi vaig entrar. No tinc amigues mecàniques.
Ha estat fàcil per a una dona aquesta feina?
Al principi em va costar. Quan feia el cicle superior i buscava una empresa per fer pràctiques em va costar trobar-ne. M’aconsellaven no dur pantalons curts «per no distreure el personal», quan al taller es treballa amb pantaló llarg! Tenia 19 anys i havia de demostrar que en sabia, sobretot a alguns clients, que els estranyava que una noia en sabés, de mecànica. També a les dones les sorprèn. Amb tot, a l’empresa sempre m’he sentit molt recolzada i compten molt amb la meva opinió.
Què recomanaria a una noia que es volgués dedicar a la mecànica?
Que tingui confiança en ella mateixa. No tenir por ni vergonya. Ni tampoc dubtes. La manera com s’expliquen les coses també compta molt i has de demostrar seguretat. n
