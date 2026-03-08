Les dones s’obren pas per mèrits propis en oficis històricament masculinitzats
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
Les dones s’obren pas de manera imparable en totes les professions. Sobre el paper, ja no hi ha feines exclusivament per a homes, tot i que històricament moltes ocupacions han estat absolutament masculinitzades. Avui ja no és estrany trobar operàries a la mineria o a la construcció, ni mecàniques d’automoció tan preparades o més que qualsevol dels seus companys. Amb motiu del 8-M, Regió7 entrevista vuit dones que s’han fet un lloc amb tots els mèrits en feines on fa unes dècades era difícil o gairebé miraculós trobar-ne cap.
Mecàniques d’automoció, instal·ladores, enginyeres de mines, operadores de maquinària pesant, caps d’obra o tècniques de taller en un centre de recerca. Ocupacions que exerceixen amb tota la solvència i sabent que obren camí perquè d’altres dones els segueixin l’estela que estan dibuixant.
Malgrat tot, no ho tenen fàcil. Les formes i la mentalitat han canviat, però no tant com seria desitjable en una societat plenament igualitària. Segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), encara el 40% d’homes creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada o que el feminisme ha anat massa lluny. Hi ha símptomes de retrocés, un «sexisme modern», segons ho qualifiquen els experts en demoscòpia, però l’exemple de les dones que entrevista aquest diari és una mostra que no hi ha marxa enrere en l’empoderament de les dones fins i tot en aquelles professions que la història havia consolidat com plenament masculines.
A tall d’exemple, el sector de la construcció reclama més referents femenins, com s’ha posat aquesta setmana de manifest en una jornada organitzada a Barcelona per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, en la qual la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, alertava que «una societat que no pot mobilitzar tot el talent perd oportunitats».
Berta Vinyas, Núria Vallès, Mireia Delgado, Valentina Muñoz, Maria Fochs, Mayte Morales, Judit Guerrero i Katherine Urbina, les protagonistes d’aquest reportatge, demostren que els eslògans ja no són només paraules, sinó una realitat tangible que posen evidència cada dia a la seva feina.
