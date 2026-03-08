Entrevista | Berta Vinyas Aparelladora i cap d'obra a Vilà Vila
«Sóc de les que creu que el talent no té gènere»
Amb motiu del 8M, Regió7 entrevista vuit dones que treballen en sectors masculinitzats
Després d’estudiar arquitectura tècnica, Berta Vinyas, nascuda a Navàs fa 35 anys, va començar la seva trajectòria a Vilà Vila després d’un breu pas pel sector del vi.
En una obra i envoltada d’homes. No és una imatge habitual. No li va fer respecte d’inici?
No, perquè sóc de les que creu que, com es diu, el talent no té gènere.
Ha tingut mai algun problema amb els companys de feina?
No, però sí que noto que d’entrada alguns treballadors immigrants, que cada vegada n’hi ha més al sector, no volen adreçar-se primer a mi, sinó a l’encarregat. Però jo ho entenc com una qüestió cultural.
Costa fer-se respectar en la professió?
Quan fem visites d’obra potser sí que m’he de justificar més, donar més explicacions, com si els homes n’haguessin de saber més, de construcció. Sí que crec que he hagut de demostrar més la meva vàlua, justificar perquè fas les coses així i no d’una altra manera. Però també és cert que hi ha un relleu generacional a la professió i això ens ajuda.
Creu que les dones estan fent camí al seu sector?
Cada vegada n’hi ha més, però el cert és que costra trobar noies que s’hi vulguin dedicar. Són barreres que a poc a poc es van superant i cada vegada jhi ha menys obstacles.
