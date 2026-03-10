Necrològica
L’Anoia perd l’arqueòleg Jordi Enrich i Hoja, referent en l’estudi del patrimoni històric a Igualada
Va ser exdirector del Museu de la Pell d’Igualada i investigador del Centre d’Estudis Comarcals, va dedicar la seva trajectòria a l’arqueologia i a l’estudi de la romanització a la Catalunya Central
Ruben Costa
L'arqueòleg igualadí Jordi Enrich i Hoja va morir ahir als 78 anys. Es va llicenciar en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, amb especialització en Prehistòria i Història Antiga. Enrich va desenvolupar una extensa trajectòria vinculada a la investigació arqueològica, la museologia i la difusió del patrimoni cultural. Entre els anys 1987 i 2008 va dirigir el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, des d’on va contribuir a consolidar i projectar l’equipament museístic. El funeral es fa aquest dimecres a les 10 h del matí, a l'oratori de la Funerària Anoia.
La seva activitat investigadora també va estar estretament vinculada al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), on va exercir com a director d’investigació i del qual era Soci d’Honor. Al llarg de la seva trajectòria va formar part de diverses entitats professionals, com la Societat Catalana d’Arqueologia, l’Associació de Museòlegs de Catalunya i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Especialitzat en l’estudi de la romanització de la Catalunya Central, Enrich va participar en nombrosos projectes de documentació del patrimoni. Entre altres treballs, va redactar l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la comarca de l’Anoia per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i va col·laborar en la redacció de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la comarca.
La seva producció científica inclou una quarantena d’articles en revistes especialitzades, així com diverses obres dedicades a la història antiga del territori. Entre les seves publicacions destaquen La conca d’Òdena entre la baixa romanitat i l’inici de l’edat mitjana, centrada en els antecedents del nucli medieval d’Igualada, i Vilaclara de Castellfollit del Boix (el Bages), sobre un assentament rural de l’antiguitat tardana.
Un dels àmbits als quals va dedicar més esforços va ser l’estudi de la vil·la romana de l’Espelt, al municipi d’Òdena, considerat un dels jaciments arqueològics més importants de la Conca d’Òdena. Enrich va dirigir diverses campanyes d’excavació en aquest espai i en va sintetitzar els resultats en una publicació que recull el coneixement acumulat sobre aquest assentament romà, clau per entendre l’evolució del poblament que acabaria donant lloc al nucli d’Igualada.
Al llarg de la seva trajectòria també va dirigir dinou campanyes d’excavacions arqueològiques, va impartir nombroses conferències i va participar en congressos especialitzats. Amb la seva tasca investigadora i divulgadora, Jordi Enrich i Hoja va contribuir de manera decisiva a ampliar el coneixement sobre la història i el patrimoni arqueològic de l’Anoia i de la Catalunya Central.
