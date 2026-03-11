La Cantata Escolar d’Igualada torna amb la 22a edició i reunirà l’alumnat de 4t de primària de la ciutat
L’espectacle, titulat "Història d’un regal", es representarà el dilluns 16 de març al Pavelló d’hoquei de Les Comes amb la participació de centres educatius i escoles municipals.
Ruben Costa
Igualada celebrarà una nova edició de la Cantata Escolar el proper dilluns 16 de març a les 18:00h al Pavelló d’hoquei de Les Comes. La iniciativa està organitzada pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada (ECMMI), amb el suport de les escoles municipals d’Art i de Teatre.
L’edició d’aquest any presentarà l’obra Història d’un regal, amb música de Poire Vallvé i text de Laia Santanach. La cantata s’inspira en una vivència personal relacionada amb el fill del compositor i proposa una història emotiva i propera, pensada per connectar amb el públic a través de la música i el relat.
Com és habitual, l’activitat comptarà amb la participació de l’alumnat de 4t de primària dels centres educatius d’Igualada. Hi prendran part estudiants de l’Acadèmia Igualada, el Col·legi Escolàpies Igualada, el Col·legi Jesús-Maria, el Col·legi Maristes Igualada, el Col·legi Monalco, l’Escola Ateneu Igualadí, l’Escola Dolors Martí, l’Escola Emili Vallès, l’Escola Gabriel Castellà, l’Escola Garcia Fossas, l’Escola Pia, l’Escola Ramon Castelltort, la Fundació Escola Mowgli i la Institució Igualada, així com un cor format per alumnat de l’ECMMI.
La representació combinarà música, narració i elements visuals. L’acompanyament musical anirà a càrrec d’un conjunt instrumental format per professorat de l’ECMMI, mentre que alumnes de l’Escola Municipal de Teatre s’encarregaran de la narració de la història. A més, l’Escola Municipal d’Art ha participat en la creació dels elements visuals que portaran els cantaires i en el disseny del programa de mà de l’acte.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat