Igualada amplia els ajuts per rehabilitar pisos buits i reforça les subvencions al Nucli Antic
La nova convocatòria municipal, oberta del 16 de març al 16 de juliol, permetrà rebre fins a 25.000 euros per habitatge al centre històric amb l’objectiu d’augmentar el lloguer assequible.
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat una nova convocatòria de subvencions destinada a impulsar la rehabilitació d’habitatges buits a la ciutat. El termini per sol·licitar els ajuts s’obrirà el 16 de març i es mantindrà fins al 16 de juliol. Segons el consistori, el programa és una eina clau per recuperar pisos que actualment estan tancats i, al mateix temps, ampliar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible.
La convocatòria manté el model d’ajuts aplicat en edicions anteriors, que ha permès mobilitzar diversos habitatges, però incorpora una novetat destacada: l’increment de la quantia de les subvencions per als pisos situats al Nucli Antic. En aquests casos, l’ajuda màxima podrà arribar als 25.000 euros per habitatge, mentre que per a la resta de la ciutat el límit es manté en 20.000 euros. La regidora d’Habitatge, Carlota Carner, ha explicat que aquesta diferència respon a les característiques del centre històric, on els edificis solen ser més antics i les obres de rehabilitació acostumen a requerir intervencions més complexes i costoses. A més, el programa permet que l’Ajuntament arribi a finançar fins al 100% del cost de les obres, sense que els propietaris hagin d’avançar el capital inicial.
Els propietaris que es beneficiïn de les subvencions hauran d’incorporar el pis rehabilitat a la borsa de lloguer assequible municipal. Amb aquesta condició, el govern local pretén assolir un doble objectiu: recuperar habitatges degradats o en desús i ampliar l’oferta de lloguer social a la ciutat, oferint també acompanyament i seguretat jurídica als propietaris. Des de la seva posada en marxa, el programa ja ha permès recuperar una trentena d’habitatges. La inversió pública destinada fins ara ha estat d’uns 550.000 euros, una quantitat que, sumada a l’aportació privada, ha mobilitzat aproximadament un milió d’euros en l’economia local.
Durant la presentació també s’ha posat de relleu que molts propietaris tenen la voluntat de reformar els seus pisos però no disposen dels recursos necessaris per afrontar la inversió inicial. En aquest sentit, les subvencions municipals volen actuar com a motor per impulsar aquestes rehabilitacions i millorar el parc d’habitatge existent. L’acte ha comptat també amb el testimoni d’Albert Mas, un veí que es va acollir al programa l’any 2022. Mas ha valorat positivament l’experiència i ha destacat especialment el seguiment que fan els tècnics municipals tant de l’estat de l’habitatge com de la relació amb els llogaters.
