Igualada aplica restriccions de trànsit per protegir l'entrada i sortida d'alumnes de l'escola "provisional" de la Teneria
L’Ajuntament aplica canvis de mobilitat i controls de trànsit per protegir els 250 alumnes durant les entrades i sortides del centre
Ruben Costa
L’Ajuntament d'Igualada ha endreçat el trànsit entorn de la Teneria, edifici que des d'aquesta setmana acull les aules i els alumnes de l'escola Emili Vallès, on aquesta mateixa setmana s'hi han detectat problemes estructurals greus que han fet aturar l'activitat educativa. El consistori fa canvis en la circulació amb la doble intenció d'ordenar els vehicles per nous recorreguts i de pacificar la zona on ara hi ha desenes d'escolars entrant i sortint de la nova escola.
A partir d’aquest dijous s’han posat en marxa diverses mesures de mobilitat amb l’objectiu de garantir la seguretat dels infants i facilitar una circulació més ordenada a la zona durant les hores d’entrada i sortida. Hi ha una restricció total de trànsit en diferents franges horàries dels dies lectius, coincidint amb les entrades i sortides dels 250 alumnes. Al matí, de 8.40 h a 9.15 h i de 12.10 h a 12.45 h; i a la tarda, de 14.40 h a 15.15 h i de 16.10 h a 16.45 h. Durant aquests períodes es regula el pas de vehicles -només hi poden accedir les famílies- per reduir el trànsit i crear un entorn més segur per als alumnes.
Entre les principals actuacions destaca el tall del carrer de la Concepció en sentit est durant aquestes hores, amb desviament obligatori pel carrer de la Caritat. A més, la mobilitat a la plaça del Rei estarà supervisada per dos agents de la Policia Local, que s’encarregaran de regular el trànsit i vetllar per la seguretat dels escolars. També s’ha habilitat una zona de “baixador” al carrer de Sant Bartomeu per a les famílies que portin els alumnes en cotxe. En aquest punt, el personal del centre recollirà els infants directament del vehicle per acompanyar-los fins a l’edifici, fet que permet agilitzar la circulació i evitar acumulacions.
Tot i l’adaptació de l’edifici per acollir l’activitat escolar, els alumnes no disposaran de pati propi en aquest emplaçament temporal. Aquest edifici ha estat utilitzat en altres etapes per activitats docents, però sempre per a adults. Les mesures adoptades busquen garantir que l’entorn sigui segur i adequat per al desenvolupament de l’activitat educativa mentre duri el trasllat. L’Ajuntament ha demanat "comprensió" als veïns i a la ciutadania d'Igualada durant els primers dies d’aquest nou funcionament i recomana buscar rutes alternatives durant les hores punta. Aquestes mesures es mantindran mentre l’escola Emili Vallès estigui instal·lada temporalment a la Teneria, amb la voluntat d’oferir un entorn segur i protegit per a tota la comunitat educativa.
Les obres a l'escola Emili Vallès es poden allargar fins aquesta tardor, segons han apuntat aquesta setmana fonts del mateix Ajuntament.
