L’Orfeó de Solsona organitza assajos oberts per la cantada de Caramelles
L'organització anima a tothom amb ganes de cantar i formar part d'aquesta tradició
Ruben Costa
Manresa
El diumenge 5 d'abril cantaires, músics i dansaires recorreran carrers i places de Solsona en la tradicional cantada de Caramelles. L'Orfeó anima a tothom amb ganes de cantar i formar part d'aquesta tradició tan nostrada d'afegir-s'hi. Per això organitza assajos oberts els divendres 13, 20 i 27 de març de 21 a 22 h. Només cal presentar-se a la sala Orfeó de l'Escola Municipal de Música Joan Roure sense inscripció prèvia.
