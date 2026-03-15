Nike i Sprinter tornen a escollir "La School of Dance" com a seu del projecte social "Play for the Future"
L’escola de dansa urbana de Sant Fruitós de Bages acull per segon any consecutiu aquesta iniciativa, que promou el desenvolupament personal i social d’infants en situació de vulnerabilitat a través de l’esport i la dansa
Ruben Costa
Per segon any consecutiu, les multinacionals Nike i Sprinter han escollit La School of Dance com una de les seus del projecte social Play for the Future, una iniciativa que té com a objectiu generar un impacte positiu en la vida d’infants de tota Catalunya en situació de vulnerabilitat. El programa utilitza la dansa i l’esport com a eines per fomentar el desenvolupament personal, social i emocional dels participants. Impulsat amb la col·laboració de Creu Roja, el projecte ofereix un entorn segur on els nens i nenes poden practicar diverses disciplines adaptades a les seves necessitats, alhora que interioritzen valors com la sostenibilitat, la diversitat, la igualtat i la integració social. Tot el procés es desenvolupa amb el suport de professionals de la dansa i l’esport que els guien i els inspiren en el seu creixement.
Aquest dilluns, 19 de gener, La School of Dance, situada a Sant Fruitós de Bages, va acollir una nova jornada del programa. Des de la seva obertura el 2019 i amb només dos anys al seu nou centre al cor de Catalunya, l’escola s’ha consolidat com un referent en la formació de dansa urbana i com un espai de col·laboració amb empreses destacades del sector. Amb més de 1.000 m2 d’instal·lacions modernes i equips de so d’última generació, La School ha cridat l’atenció de grans marques internacionals que reconeixen la seva capacitat per oferir experiències educatives i creatives d’alt nivell. La jornada va començar amb una xerrada sobre el valor de l’esforç, on es van destacar aspectes com la constància, la superació i el compromís. Posteriorment, els participants van gaudir d’una classe de dansa de dues hores amb dinàmiques adaptades a tots els nivells, pensades per potenciar la confiança, la coordinació i l’expressió corporal. Durant la segona hora es van realitzar jocs relacionats amb els aprenentatges de la classe, fomentant la col·laboració i el respecte entre els participants. L’activitat va finalitzar amb un berenar compartit.
