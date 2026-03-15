Sant Fruitós de Bages pinta un mural al Lycée Jean Giraudoux per celebrar els 10 anys d’intercanvis lingüístics

A l'acte hi han assistit l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Ensenyament, David Serrano, acompanyats del director del Lycée Jean Giraudoux, Michel Tidani

Mural commemoratiu / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’institut Jean Giraudoux de Châteauroux (França) ha acollit la pintura d’un mural commemoratiu en el marc dels 10 anys d’intercanvis lingüístics amb l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages. El mural, obra de l’artista santfruitosenc Martí Creus, ha estat pintat de manera col·laborativa entre els alumnes dels dos centres. La composició combina elements emblemàtics de Sant Fruitós de Bages, com els gegants Sala i Ricardis, el monestir de Sant Benet de Bages o el campanar de La Sagrera, amb elements representatius del municipi francès, creant així un símbol visual dels llaços culturals i educatius que uneixen els dos municipis.

A l’acte hi han assistit l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Ensenyament, David Serrano, acompanyats per l’alcalde del municipi francès Jean Yves Hugon, el director del Lycée Jean Giraudoux, Michel Tidani, i la sotsdirectora del centre. Durant la jornada, l’alcalde ha tingut també l’oportunitat d’explicar als alumnes francesos alguns aspectes culturals i històrics de Sant Fruitós de Bages. Aquest mateix mural ja es va pintar el passat mes d’octubre a la paret exterior de l’Institut Gerbert d’Aurillac, reforçant així els llaços entre els dos municipis i celebrant una dècada d’intercanvis. Durant la visita a Châteauroux, el grup també ha pogut conèixer aquest dimarts el Castell de Valançay i l’Atelier Saint Michel, una fàbrica de galetes que combina maquinària moderna amb tradició artesanal.

