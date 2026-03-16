Nou enllumenat il·lumina el tram central de l’Avinguda Manresa d'Òdena
L’actuació en el tram comprès entre els números 174 i 200 millora la seguretat de vianants i vehicles
Ruben Costa
L'Ajuntament d'Òdena posa en funcionament el nou enllumenat públic al tram de l'avinguda Manresa, entre els números 174 i 200. Això permet il·luminar l'espai que fins ara quedava a les fosques, donant seguretat als vianants i vehicles. Per fer aquesta instal·lació, s'han posat quatre bàculs amb lluminàries del mateix model que les col·locades anteriorment a la vorera que connecta l'avinguda Manresa 174 amb el parc de la Font. Donant estètica a tot l'entorn.
El cost total del subministrament del material, la instal·lació i la posada en marxa ha estat de 3.981,18 euros (IVA inclòs). Els treballs d’obra civil han estat realitzats íntegrament per la brigada municipal, que també s’encarregarà la setmana vinent de completar l’actuació amb la col·locació dels panots a les rases de les canalitzacions i als punts d’ancoratge dels bàculs.
Amb aquesta millora, Òdena fa un pas més per convertir els seus carrers en espais més segurs, còmodes i agradables per a tothom que hi circula cada dia.
