Una plataforma veïnal recull més de 550 signatures per a reclamar més trens a Vacarisses
Els veïns consideren "insuficient" el reforç anunciat de només dues parades addicionals al dia en la línia
Edu Gil
L'Associació en Defensa dels Interessos del Poble de Vacarisses (ADIPV) ha recollit més de 550 signatures per a reclamar un augment de la freqüència de trens de Rodalies en el municipi. L'entitat denuncia que, encara que per la línia R4 passen trens cada 30 minuts, només un de cada dos realitza parada en les estacions de Vacarisses i Vacarisses-Torreblanca, la qual cosa a la pràctica deixa una freqüència d'un tren per hora.
Segons expliquen des de l'associació, en els últims mesos han mantingut diverses reunions, sense èxit, tant amb l'Ajuntament com amb responsables de Rodalies per a traslladar la seva preocupació per la situació. L'Ajuntament de Vacarisses, per part seva, sí que explica haver traslladat recentment a la Generalitat la necessitat de millorar el servei. La setmana passada, representants del consistori es van reunir amb responsables de la Conselleria de Territori per a plantejar l'augment de la freqüència de pas dels trens i el manteniment de les dues estacions del municipi.
Gestió a càrrec d'FGC
El consistori explica que des del Govern es van comprometre a estudiar la proposta una vegada que la línia RL4 passi a ser gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), un canvi previst per a finals d'any. El consistori confia que llavors es pugui aplicar una millora en el servei.
No obstant això, la plataforma veïnal considera que el reforç anunciat seria insuficient. Segons expliquen, la mesura suposaria únicament dos trens addicionals amb parada a Vacarisses al dia. Els veïns reclamen una solució més ambiciosa: que tots els trens que circulen per la línia realitzin parada en les estacions del municipi, eliminant el sistema actual de trens semidirectes almenys a Vacarisses i Vacarisses-Torreblanca.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent