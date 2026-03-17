El Club d’Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva
La trobada anual reuneix socis de totes les edats en activitats esportives, dinar i espectacles a la pista del Port del Comte
Ruben Costa
El passat dissabte 14 de març, el Club d’Esquí Solsona va organitzar la seva Cursa Social - Memorial Romà Salas al Port del Comte, mantenint l’esperit de promoció de l’esquí tant de base com de competició. L’esdeveniment va reunir socis de totes les edats, des dels infants dels cursets fins als membres més veterans, així com entrenadors, familiars i altres aficionats. La jornada va començar amb esmorzar i recollida de dorsals amb intensa nevada, seguida de la cursa de súper gegant a la pista El Llop en un dia radiant. Els participants van poder gaudir d’un circuit dissenyat pels entrenadors, amb condicions de neu favorables que van permetre baixar de manera ràpida i tècnica, posant a prova habilitats i estratègies.
Més enllà de la competició, la trobada va destacar pel seu caràcter social i festiu. Després de la cursa, els socis van compartir un dinar amb gairebé 80 assistents, es van realitzar sortejos i un bingo, i es va celebrar la tradicional baixada de torxes a la pista Nova, oferint als més petits l’experiència d’esquiar de nit. Un caldet calent a peu de pista va posar punt final a la jornada. Amb més de 53 anys d’història, el Club d’Esquí Solsona consolida la Cursa Social com una de les activitats més esperades de la temporada, posant en relleu la convivència, l’esperit de club i la col·laboració amb l’estació del Port del Comte, els ajuntaments de la comarca i diversos patrocinadors locals. Aquesta trobada reafirma l’aposta del club per combinar esport, formació i diversió en un ambient familiar i participatiu.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions