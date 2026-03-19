Els transportistes de la Catalunya Central temen que la guerra pugui fer augmentar els robatoris de gasoil
Tot i així, la majoria de vegades, els furts de combustible no s’acaben denunciant
"La majoria de vegades que ens roben gasoil no ho denunciem". Així ens ho explica en Manel Quintana, gerent de l’empresa Tir Bages, especialitzada en transport internacional i amb seu a Abrera. "I més a França, on les gendarmeries et fan perdre un temps que no tens per no treure’n cap resultat".
Coincideix amb l’opinió de l’Elisabeth Borrut, la gerent de Cotraman, la cooperativa general de transportistes de Manresa, que també creu que "molts cops fer la denúncia no condueix enlloc. Pel valor que t'han robat, i que no et tornaran. En tot cas, és un trasbals".
Segons publica ElPeriódico, del mateix grup editorial que Regió7, els Mossos van rebre en el primer semestre de 2025 72 denúncies per sostracció de combustible, enfront de les 48 registrades en el mateix període de l’any anterior. En qualsevol cas, aquestes dades podrien ser molt més altes si s’acabés presentant denúncia totes les vegades que es pateix un furt d’aquesta mena.
Malgrat tot, els camioners de la Catalunya Central no han notat un augment dels furts de gasoil en els darrers mesos a les carreteres catalanes, però sí que temen que l’augment de preus que comporta la guerra d’Iran pugui deixar-se notar en la delinqüència. Però sí que han notat un augment en aquest tipus de robatori a l’estranger, "especialment al sud de França i a Alemanya", diu Manel Quintana. Els seus camions s’escapen dels possibles robatoris a Catalunya "perquè molts cops no parem fins a França".
Al país veí, la Gendarmeria francesa fa habitualment campanyes de vigilància i sensibilització a les àrees de servei on dormen camioners, repartint fullets informatius, o fent volar drons de vigilància. A finals de l’any passat van detenir una banda de sis homes d'entre 18 i 32 anys que robaven combustible a l'autopista A9, de Perpinyà a Montpeller, i que, per mimetitzar-se, els mateixos lladres conduïen vehicles pesants. Dues o tres vegades per setmana, s'aturaven a les àrees de descans de l'A9, controlaven un camió, i esperaven que el conductor s'adormís i després utilitzaven un dispositiu de bombament "altament sofisticat", segons els Gendarmes, per aspirar el combustible.
Aquest és el sistema. Quan el conductor dorm, destapen la tapa del dipòsit i xuclen el gasoil. Un camió gran porta dos dipòsits i "habitualment només te’n roben un, uns 600 o 700 litres", diu el gerent de TirBages. Els camioners miren de protegir-se, amb alarmes als dipòsits, però aleshores els lladres "foraden el dipòsit i entren el tub per allà". En aquest sentit, la Gendarmeria francesa afegeix que la banda detinguda el desembre feia servir un sistema altament sofisticat per xuclar el gasoil i emmagatzemar-lo a les caixes dels seus propis camions.
I tot això pel que respecta només a furts de fuel. Si ens referim a robatoris de mercaderies, un comunicat de Fenadismer (Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya), assegura que "la inseguretat es manté com una de les principals preocupacions dels transportistes el 2026, amb xifres alarmants sobre els sinistres patits pel sector en els darrers anys". Així segons les dades de la Federació, d'acord amb l'enquesta realitzada a finals de l'any passat a gairebé un miler de transportistes, el 52% dels transportistes a Espanya afirma haver estat víctima d'un robatori en els últims cinc anys, destacant com a zones més crítiques les àrees de servei i de descans situades als corredors principals com l'AP-7. De fet, a la seva pàgina web tenen penjat un formulari amb vista a recollir informació per crear un mapa de punts negres de les carreteres espanyoles.
Aquest tipus de delinqüència sí que l’han patida, en un moment o altre, totes les empreses i camioners de la Catalunya Central que hem consultat. Són els anomenats teloners, bandes organitzades per robar a camions aturats a les àrees de descans.
