Un estudi conclou que la qualitat de vida a la Catalunya central és notable, malgrat el clima i la mobilitat deficient

L'informe, en què Igualada, Berga, Solsona, Moià o Puigcerdà superen Manresa, té en compte la proximitat a infraestructures o serveis i la meteorologia

Esquiadors a les pistes de la Molina

Esquiadors a les pistes de la Molina / Oscar Bayona

Maria Francés

Manresa

El grau de felicitat dels residents a la regió central de Catalunya és notable. La qualificació mitjana se situa al voltant del 7 sobre 10, segons un estudi del portal immobiliari Sonneil en què s'ha analitzat les condicions de vida de més de 8.000 municipis de l'Estat espanyol a partir de factors com la proximitat a infraestructures o serveis i d'indicadors meteorològics com la temperatura mitjana, les precipitacions, els dies de sol o el vent.

A partir d'aquest criteri, plasmat en una escala que va del 0 al 100, la qualificació d'Igualada és de 77,4; Moià aconsegueix un 73,11; Berga, Solsona i Prats de Lluçanès, un 71,6, un 71,14 i un 70,88, respectivament; a la Seu d'Urgell li correspon un 66,86; a Puigcerdà, un 64,48; i Manresa obté la nota més baixa, un 62,3, la qual contrasta amb el 82,14 de Martorell, la valoració més elevada en aquest territori.

Els resultats menys satisfactoris a la Catalunya central es donen a un municipi del Berguedà i dos dels Bages: Sant Jaume de Frontanyà (54,31), Mura (57,12) i Sant Mateu de Bages (59,03). Les puntuacions de les quatre capitals de les demarcacions són notables: 74,47 per a Lleida; 78,52 per a Girona; 86,9 a Barcelona; i 88,7 a Tarragona. De fet, aquesta última és la tercera millor qualificació, només superada per dues localitats que també pertanyen al Tarragonès: Salou (88,94) i Vila-seca, (89,21), que és la líder del país.

Notícies relacionades

Màlaga, amb un 91,36, ocupa la primera posició a l'Estat; i Formentera, amb un 41,42, l'última. L'Spain Happy Index, que és la denominació d'aquesta exhaustiva anàlisi de dades, atorga un 83,13 a Madrid, gairebé quatre punts per sota de la capital catalana. Les àrees d'Espanya que proporcionen menys felicitat als seus habitants són el Pirineu Occidental, Conca, Albacete, Ciutat Reial, Ourense i Càceres. 

  1. Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
  2. L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
  3. «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
  4. Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
  5. El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
  6. Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
  7. Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
  8. Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”

Els Reis ja són al Vaticà per reunir-se amb el Papa Lleó XIV

Els Reis ja són al Vaticà per reunir-se amb el Papa Lleó XIV

Esparreguera tindrà una Associació de Voluntaris de Protecció Civil operativa el 2027

Esparreguera tindrà una Associació de Voluntaris de Protecció Civil operativa el 2027

A judici dues dones d’edat avançada per estafar una parella que va perdre casa seva amb préstecs hipotecaris

A judici dues dones d’edat avançada per estafar una parella que va perdre casa seva amb préstecs hipotecaris

Les restriccions de velocitat i els talls es cronifiquen a Rodalies dos mesos després de Gelida

Les restriccions de velocitat i els talls es cronifiquen a Rodalies dos mesos després de Gelida

Solsona reforça les mesures de seguretat al Mirasol i la zona esportiva per prevenir robatoris a domicilis

Solsona reforça les mesures de seguretat al Mirasol i la zona esportiva per prevenir robatoris a domicilis

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Junqueras ratifica el seu rebuig al front d'esquerres de Rufián: "ERC es presentarà com ERC a tot arreu"

Junqueras ratifica el seu rebuig al front d'esquerres de Rufián: "ERC es presentarà com ERC a tot arreu"

Així és el poble de Barcelona que presumeix d'Aitana Bonmatí: mar Mediterrani, castell mil·lenari i moltes vinyes

Així és el poble de Barcelona que presumeix d'Aitana Bonmatí: mar Mediterrani, castell mil·lenari i moltes vinyes
