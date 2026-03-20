Un estudi conclou que la qualitat de vida a la Catalunya central és notable, malgrat el clima i la mobilitat deficient
L'informe, en què Igualada, Berga, Solsona, Moià o Puigcerdà superen Manresa, té en compte la proximitat a infraestructures o serveis i la meteorologia
El grau de felicitat dels residents a la regió central de Catalunya és notable. La qualificació mitjana se situa al voltant del 7 sobre 10, segons un estudi del portal immobiliari Sonneil en què s'ha analitzat les condicions de vida de més de 8.000 municipis de l'Estat espanyol a partir de factors com la proximitat a infraestructures o serveis i d'indicadors meteorològics com la temperatura mitjana, les precipitacions, els dies de sol o el vent.
A partir d'aquest criteri, plasmat en una escala que va del 0 al 100, la qualificació d'Igualada és de 77,4; Moià aconsegueix un 73,11; Berga, Solsona i Prats de Lluçanès, un 71,6, un 71,14 i un 70,88, respectivament; a la Seu d'Urgell li correspon un 66,86; a Puigcerdà, un 64,48; i Manresa obté la nota més baixa, un 62,3, la qual contrasta amb el 82,14 de Martorell, la valoració més elevada en aquest territori.
Els resultats menys satisfactoris a la Catalunya central es donen a un municipi del Berguedà i dos dels Bages: Sant Jaume de Frontanyà (54,31), Mura (57,12) i Sant Mateu de Bages (59,03). Les puntuacions de les quatre capitals de les demarcacions són notables: 74,47 per a Lleida; 78,52 per a Girona; 86,9 a Barcelona; i 88,7 a Tarragona. De fet, aquesta última és la tercera millor qualificació, només superada per dues localitats que també pertanyen al Tarragonès: Salou (88,94) i Vila-seca, (89,21), que és la líder del país.
Màlaga, amb un 91,36, ocupa la primera posició a l'Estat; i Formentera, amb un 41,42, l'última. L'Spain Happy Index, que és la denominació d'aquesta exhaustiva anàlisi de dades, atorga un 83,13 a Madrid, gairebé quatre punts per sota de la capital catalana. Les àrees d'Espanya que proporcionen menys felicitat als seus habitants són el Pirineu Occidental, Conca, Albacete, Ciutat Reial, Ourense i Càceres.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”