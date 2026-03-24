Els espinacs com a protagonistes del Mercat de la Terra a Sant Fruitós de Bages

El Cobert de la Màquina de Batre acull una nova edició amb productes de temporada i activitats familiars

Mercat de la Terra / Jaume Grandia

El Mercat de la Terra va tornar a omplir el Cobert de la Màquina de Batre el tercer dissabte de mes amb una nova edició dedicada als productes de proximitat i de temporada. En aquesta ocasió, els espinacs van esdevenir els grans protagonistes de la jornada, destacant-se com a ingredient central en diverses parades i propostes gastronòmiques.

Productors locals i artesans van oferir una àmplia varietat d’aliments frescos, ecològics i de qualitat, reforçant el compromís del mercat amb el consum responsable i el suport al sector primari. Els espinacs, com a producte destacat del mes de març, van ser presents en diferents formats, des de producte fresc fins a elaboracions preparades, convidant els visitants a redescobrir-ne les propietats i possibilitats culinàries. Paral·lelament, el mercat també va incloure activitats pensades per al públic familiar. Entre aquestes, va destacar “Menú de contes”, una proposta adreçada als més petits a càrrec del pedagog i animador Manel Justícia. L’activitat va combinar narració i dinamització per apropar els infants al món dels aliments i la imaginació d’una manera lúdica i participativa.

