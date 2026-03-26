Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Trànsit i Mossos preveuen 1.038 controls en carreteres de tot Catalunya durant el dispositiu de Setmana Santa

Cues a la C-16 en anteriors operacions sortida de Setmana Santa

Cues a la C-16 en anteriors operacions sortida de Setmana Santa / arxiu / D.C

Eduard Font Badia

ACN / EP

Manresa

El control en l'accés a l'interior de pobles, per evitar picaresques, i la limitació de velocitat als carrils addicionals a diferents punts de la C-16, l'Eix del Llobregat, on la velocitat estarà limitada als 100 km/h, i les limitacions per a vehicles pesants a l'A-2 entre Igualada i Abrera, són només algunes de les moltes mesures que han presentat el Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per al dispositiu especial de trànsit per a Setmana Santa, que s'iniciarà el divendres 27 de març i finalitzarà el dilluns 6 d'abril i en el qual preveuen que es realitzin 1.038 controls en les carreteres de Catalunya, segons han informat aquest dijous.

I és que les carreteres que porten als Pirineus, com les de la Catalunya Central, estaran segur en el pensament de molts conductors que agafaran vacances aquests dies. Les principals carreteres que poden registrar retencions significatives són: A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre altres.

Trànsit espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 560.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu. Lamiel ha puntualitzat que ho faran en dues fases, una primera que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins diumenge. Mentre que la segona serà entre el Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. El director de l’organisme ha explicat que controlaran els navegadors GPS per “evitar” la circulació per pobles i viles com a drecera per arribar al destí.

La policia catalana desplegarà 1.669 agents, que s'encarregaran de vigilar els principals factors de risc que incideixen en la sinistralitat, com la velocitat, les distraccions, la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i l'ús adequat dels sistemes de seguretat passiva, i es prestarà especial atenció al col·lectiu vulnerable de motoristes.

Mesures especials

Per a minimitzar les possibles retencions, el SCT habilitarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit.

En l'operació sortida, en la primera fase hi haurà limitacions a vehicles pesants en l'Ap-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès i, en la segona, s'instal·laran en aquesta mateixa via dos carrils addicionals de sortida entre Montornès del Vallès i Sils i Martorell i Banyeres del Penedès, trams en els quals els camions no podran avançar i hauran d'anar a un màxim de 80 km/h.

En l'operació retorn, en la primera fase hi haurà limitacions per a vehicles pesants en l'AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, així com en l'A-2 entre Igualada i Abrera.

En la segona fase, s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona en l'Ap7, i un altre en la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.

En tots els trams amb carrils addicionals la velocitat màxima per a turismes i motos estarà limitada a 100 km/h, i aquestes mesures aniran acompanyades per unes altres, com a tancament d'alguns accessos.

En l'operació especial de Setmana Santa participaran també 3 mitjans aeris que efectuaran vols diaris per a seguir el dispositiu i es col·locaran radars en remolc i radars en línia en punts conflictius.

Notícies relacionades

El SCT recomana als usuaris que s'informin de l'estat del trànsit i que revisin el seu vehicle abans de desplaçar-se i apel·len a una conducció responsable, evitant distraccions, respectant els límits de velocitat i abstenint-se de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

  1. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  2. Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
  3. L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
  4. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  5. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  6. Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
  7. Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
  8. Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor

MAPA | Aquests són els objectius mínims d’energia solar i eòlica que han d’arribar a totes les comarques catalanes per al 2050

MAPA | Aquests són els objectius mínims d’energia solar i eòlica que han d’arribar a totes les comarques catalanes per al 2050

Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual

Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual

El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat

El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat

Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials

Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials

Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces

Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces

Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'

Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'
