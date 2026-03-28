Operació sortida de Setmana Santa: més de cinc quilòmetres a la C-16 i trànsit dens a la C-55

Trànsit i Mossos preveuen 1.038 controls en carreteres de tot Catalunya durant el dispositiu de Setmana Santa

Entre les mesures de l'operació hi ha el tancament dels accessos a poblacions a la C-16 i limitacions a l'A-2

Alba Díaz

ACN / EP

Manresa

Primeres retencions a les carreteres de la Catalunya central en el marc de l’operació sortida de Setmana Santa. Segons dades del Servei Català de Trànsit, s’han acumulat fins a set quilòmetres de cua a l’AP-7 a l’altura de Martorell en direcció Tarragona, dos quilòmetres a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa i quatre quilòmetres a la C-16 a Bergaen direcció Cercs.

El control en l'accés a l'interior de poblacions per evitar picaresques, la limitació dels carrils addicionals a diferents punts de la C-16, l'Eix del Llobregat, i la prohibició de vehicles pesants a l'A-2 entre Igualada i Abrera, són només algunes de principals mesures que han presentat el Servei Català de Trànsit, que treballarà en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra en el dispositiu especial de trànsit. La sortida va començar aquest divendres i l'operatiu finalitzarà el dilluns 6 d'abril.

Principals vies amb retencions

Les carreteres que porten als Pirineus, com les de la Catalunya Central, estaran segur en el pensament de molts conductors que agafaran vacances aquests dies. Les principals carreteres que poden registrar retencions significatives són: A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre altres.

Trànsit espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa cap al nord del país, perquè els importants gruixos de neu a les estacions d’esquí fa que hi hagi encara un bon domini esquiable. A més a més, es preveu que hi haurà un temps estable. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 560.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu.

Mesures especials

Per a minimitzar les possibles retencions, el SCT habilitarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit.

En l'operació sortida, en la primera fase hi haurà limitacions a vehicles pesants en l'Ap-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès i, en la segona, s'instal·laran en aquesta mateixa via dos carrils addicionals de sortida entre Montornès del Vallès i Sils i Martorell i Banyeres del Penedès, trams en els quals els camions no podran avançar i hauran d'anar a un màxim de 80 km/h.

En l'operació retorn, en la primera fase hi haurà limitacions per a vehicles pesants en l'AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, així com en l'A-2 entre Igualada i Abrera.

En la segona fase, s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona en l'Ap7, i un altre en la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.

En tots els trams amb carrils addicionals la velocitat màxima per a turismes i motos estarà limitada a 100 km/h, i aquestes mesures aniran acompanyades per unes altres, com a tancament d'alguns accessos.

S’habilitaran altres mesures de regulació viària com priorització de sentits en rotondes, dobles carrils, supressió de carrils d’avançament en trams 2+1 o tancament d’accessos a determinades poblacions en vies com la C-14, C-16, C-17, C-31, C-55, C-65, N-240 o N-340.

En l'operació especial de Setmana Santa participaran també 3 mitjans aeris que efectuaran vols diaris per a seguir el dispositiu i es col·locaran radars en remolc i radars en línia en punts conflictius.

El SCT recomana als usuaris que s'informin de l'estat del trànsit i que revisin el seu vehicle abans de desplaçar-se i apel·len a una conducció responsable, evitant distraccions, respectant els límits de velocitat i abstenint-se de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

  1. Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
  2. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  3. Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
  4. Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
  5. Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
  6. Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
  7. El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
  8. La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any

Un 25% dels veïns de Vilada ja han votat en la consulta de la central reversible de la Baells

Operació sortida de Setmana Santa: més de cinc quilòmetres a la C-16 i trànsit dens a la C-55

El Govern aplicarà les 35 hores a 250.000 funcionaris a l’abril

Dues vagues de ‘handling’ amenacen la Setmana Santa: compte si has d'agafar un vol aquests dies

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

Raphinha es lesiona amb el Brasil i estarà 5 setmanes de baixa

El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol

Omplir el dipòsit de dièsel costa de mitjana més de 90 euros

