Operació sortida de Setmana Santa: més de cinc quilòmetres a la C-16 i trànsit dens a la C-55
Trànsit i Mossos preveuen 1.038 controls en carreteres de tot Catalunya durant el dispositiu de Setmana Santa
Entre les mesures de l'operació hi ha el tancament dels accessos a poblacions a la C-16 i limitacions a l'A-2
ACN / EP
Primeres retencions a les carreteres de la Catalunya central en el marc de l’operació sortida de Setmana Santa. Segons dades del Servei Català de Trànsit, s’han acumulat fins a set quilòmetres de cua a l’AP-7 a l’altura de Martorell en direcció Tarragona, dos quilòmetres a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa i quatre quilòmetres a la C-16 a Bergaen direcció Cercs.
El control en l'accés a l'interior de poblacions per evitar picaresques, la limitació dels carrils addicionals a diferents punts de la C-16, l'Eix del Llobregat, i la prohibició de vehicles pesants a l'A-2 entre Igualada i Abrera, són només algunes de principals mesures que han presentat el Servei Català de Trànsit, que treballarà en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra en el dispositiu especial de trànsit. La sortida va començar aquest divendres i l'operatiu finalitzarà el dilluns 6 d'abril.
Principals vies amb retencions
Les carreteres que porten als Pirineus, com les de la Catalunya Central, estaran segur en el pensament de molts conductors que agafaran vacances aquests dies. Les principals carreteres que poden registrar retencions significatives són: A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre altres.
Trànsit espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa cap al nord del país, perquè els importants gruixos de neu a les estacions d’esquí fa que hi hagi encara un bon domini esquiable. A més a més, es preveu que hi haurà un temps estable. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 560.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu.
Mesures especials
Per a minimitzar les possibles retencions, el SCT habilitarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit.
En l'operació sortida, en la primera fase hi haurà limitacions a vehicles pesants en l'Ap-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès i, en la segona, s'instal·laran en aquesta mateixa via dos carrils addicionals de sortida entre Montornès del Vallès i Sils i Martorell i Banyeres del Penedès, trams en els quals els camions no podran avançar i hauran d'anar a un màxim de 80 km/h.
En l'operació retorn, en la primera fase hi haurà limitacions per a vehicles pesants en l'AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, així com en l'A-2 entre Igualada i Abrera.
En la segona fase, s'instal·laran dos carrils addicionals de retorn a Barcelona en l'Ap7, i un altre en la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
En tots els trams amb carrils addicionals la velocitat màxima per a turismes i motos estarà limitada a 100 km/h, i aquestes mesures aniran acompanyades per unes altres, com a tancament d'alguns accessos.
S’habilitaran altres mesures de regulació viària com priorització de sentits en rotondes, dobles carrils, supressió de carrils d’avançament en trams 2+1 o tancament d’accessos a determinades poblacions en vies com la C-14, C-16, C-17, C-31, C-55, C-65, N-240 o N-340.
En l'operació especial de Setmana Santa participaran també 3 mitjans aeris que efectuaran vols diaris per a seguir el dispositiu i es col·locaran radars en remolc i radars en línia en punts conflictius.
El SCT recomana als usuaris que s'informin de l'estat del trànsit i que revisin el seu vehicle abans de desplaçar-se i apel·len a una conducció responsable, evitant distraccions, respectant els límits de velocitat i abstenint-se de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
