La Catalunya Central és la regió on els agents rurals han fet menys actuacions al llarg de 2025
En tot cas, el nombre d'actuacions a la regió Central ha augmenat un 29,6 per cent respecte del 2024
La Catalunya Central és la regió on els Agents Rurals han executat menys actuacions al llarg de 2025. Tot i això, el nombre d'actuacions a les comarques del centre de Catalunya han augmentat en un 9,6 % respecte del 2024.
Al llarg de l’any 2025, el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública ha dut a terme 203.663 actuacions arreu del territori, que suposa un increment del 41% respecte al 2024 (143.931 actuacions). D'aquestes, 21.572 van ser a les comarques centrals, mentre que el 2024 van ser 16.650.
La majoria d'aquestes actuacions (7730) són per temes de fauna, que inclou, per exemple, la recollida, captura i trasllats de fauna, les inspeccions de pesca i d’activitats cinegètiques, les comprovacions de danys ocasionats per animals, o els censos i seguiments de poblacions específiques.
A les comarques centrals, els Agents Rurals van desenvolupar l'any passat 4943 actuacions a espais naturals protegits i biodiversitat, amb la vigilància d’espais naturals, la regulació d’afluència de persones i vehicles, la inspecció d’elements del patrimoni cultural, o el control d’abocaments, proves esportives i activitats amb impacte ambiental, entre altres.
3.875 actuacions van ser per accions formatives com el programa EduCAR, o l'atenció a requeriments de la ciutadania. 2841 per la prevenció d'incendis i 2183 en tasques forestals. L’Àrea Regional del cos d’Agents Rurals a la Catalunya Central ha estat la segona de Catalunya en fer actuacions en l'àmbit forestal.
Per altra banda, durant l'any passat es van interposar 8.213 denúncies per vulneracions de la normativa de protecció del medi natural i es van gestionar 196.450 trucades procedents de la ciutadania. En aquest cas, la Catalunya Central es col·loca com a 4a Àrea Regional amb 1090 denúncies.
A tot Catalunya, al llarg de l’any 2025 el cos d’Agents Rurals ha interposat 8.213 denúncies. En primer lloc, les denúncies han estat per contravenir les lleis relacionades amb els espais naturals i biodiversitat un total de 3.164 denúncies; en segon lloc, es troben les denúncies relacionades amb les infraccions de fauna amb 2.700 denúncies. Pel que fa a les actuacions de prevenció d’incendis s’han interposat 1.908 denúncies, seguides de 340 en l’àmbit forestal i 101 en l’àmbit general.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós