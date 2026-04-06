Més de 300.000 vehicles ja han tornat a Barcelona en l'inici d'una operació tornada sense retencions a la regió central
El Servei Català de Trànsit preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 590.000 vehicles en el marc de l'operació tornada que va començar el migdia d'aquest diumenge
Comença amb normalitat i sense retencions destacades l'operació tornada d'aquest pont de Setmana Santa a la Catalunya central. Segons preveu el Servei Català de Trànsit, 590.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona un cop acabades aquestes festes. Més de la meitat, però, ja ho han fet entre les 12 h del migdia d'aquest diumenge i les 10 h del matí d'avui dilluns, concretament 303.494 vehicles (un 51,4% del total previst). La resta ho faran durant les pròximes hores.
Pel que fa al retorn, Trànsit preveu una mobilitat molt elevada, sobretot entre les 12.00 hores de diumenge 5 d’abril i les 24.00 hores de dilluns 6 d’abril. Dins d’aquest període, destacarà especialment la jornada de Dilluns de Pasqua, entre les 12 i les 24 hores, en què es preveu el retorn de 270.000 vehicles cap a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
