Sorpresa entre els usuaris de l’R4 per la reobertura del tram tallat per l’accident a Gelida
Aquest dimarts s'ha recuperat el servei de tren entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, tallat des de l'accident ferroviari mortal de Gelida del 20 gener. D'aquesta manera, s'ha recuperat la relació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord. Amb aquesta recuperació, el servei es presta en tren entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord, i amb un tren llançadora i servei complementari per carretera entre aquesta estació i Manresa.