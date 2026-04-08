La Seu d’Urgell estrena la seu de l’IRTA al Pirineu per reforçar la innovació agroalimentària de muntanya

El centre aproparà la recerca al territori per impulsar la bioeconomia i ajudar l’agricultura i ramaderia a afrontar el relleu generacional i el canvi climàtic

El Govern inaugura una nova seu de l'IRTA al Pirineu / Generalitat de Catalunya

Regió7

La Seu d'Urgell

Gestionar pastures i boscos de manera sostenible, millorar el benestar animal, introduir nous conreus adaptats al canvi climàtic i impulsar la valorització dels productes locals i la bioeconomia de muntanya són alguns dels reptes que afrontarà la nova seu de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) al Pirineu, ubicada a la Seu d’Urgell. El centre és un projecte del Govern de Catalunya per reforçar la presència de la recerca i la innovació a les comarques de muntanya i treballar estretament amb ramaders, agricultors, gestors forestals, empreses i institucions locals.

L’objectiu és reforçar la capacitat del sector agroalimentari de cara a afrontar reptes estructurals com la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària o el relleu generacional. L’IRTA Pirineu ha començat la seva activitat en un espai provisional a la Casa dels Parcs de l’Alt Pirineu i, més endavant, es traslladarà a Ca l’Armenter, al centre de la capital alt-urgellenca.

Recerca aplicada als reptes de la muntanya

La nova seu s’ha concebut com un espai de treball compartit amb el territori per convertir necessitats concretes en projectes d’R+D+I, transferència tecnològica, formació i assessorament. Entre les línies d’actuació prioritàries hi ha el reforç de les cadenes de valor agroalimentàries i de la bioeconomia agroforestal, així com l’acompanyament al sector en processos d’innovació i digitalització.

Taula rodona de projectes amb col·laboració de l’IRTA al Pirineu

Taula rodona de projectes amb col·laboració de l'IRTA al Pirineu / Generalitat de Catalunya

El projecte també vol contribuir a generar oportunitats perquè la població jove pugui viure i treballar al territori, un dels factors clau per garantir la continuïtat de l’activitat agrària a les comarques de muntanya. Segons el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, «aquest centre de recerca aplicada generarà noves oportunitats al Pirineu i connectarà la ciència amb el sector agroalimentari per enfortir-lo, garantir la sobirania alimentària, afavorir el relleu generacional i la bioeconomia agroforestal».

Sinergies amb el territori

Per la seva banda, el director general de l’IRTA, Josep Usall, subratlla que el centre s’ha concebut per avançar «amb el territori i al ritme del territori», escoltant institucions locals, teixit productiu, entitats socials i l’ecosistema de recerca per acordar prioritats i impulsar actuacions amb retorn real.

En aquest sentit, el centre vol reforçar la connexió entre la recerca i l’ecosistema pirinenc i desplegar actuacions alineades amb una agenda compartida amb el territori, especialment en l’àmbit de les cadenes de valor agroalimentàries i la bioeconomia agroforestal. De fet, experiències com la d’Ovihuec, la Bruna dels Pirineus o projectes de digitalització rural han mostrat com la innovació, quan neix del territori i es construeix de manera col·laborativa, pot ajudar a arrelar activitat, talent i oportunitats a la muntanya.

Amb la posada en marxa d’IRTA Pirineu, l’institut reforça la seva presència a les comarques de muntanya i fa un pas més per convertir la recerca aplicada en una eina al servei del futur del sector agroalimentari pirinenc.

