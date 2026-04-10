Els Bombers apaguen tres petits focs de marge a l'hora del fort del sol a la Catalunya Central
Han estat al Moianès, al Solsonès i a la Cerdanya, i han pogut ser apagats sense problemes
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest migdia tres petits focs al marge de la carretera a diferents punts de la Catalunya Central. Afortunadament, han estat extingits sense problemes i no s'han propagat.
El primer, cronològicament parlant, ha estat a les 12.32 h a Solsona, quan s'ha avisat d'un foc al marge d'un camí a Solsona. 1 dotació dels Bombers ha pogut apagar les flames en 16 minuts.
Poca estona després, a les 12.46 h, s'ha avisat d'un altre incendi al marge de la carretera a Calders. Ha estat a l'altura del punt quilomètric 16 en direcció Vic. 1 dotació de Bombers ha apagat les flames en 1 hora, i han arribat a cremar uns 40 metres quadrats de matolls.
El darrer ha estat cinc minuts després de les 14 h, a Guils de Cerdanya. 2 dotacions han apagat un petit incendi al voral de la GIV-4035, en direcció Bolvir. Al cap de 45 minuts s'ha donat el servei per finalitzat.
En cap dels tres focs s'ha produït cap afectació a la calçada ni a les persones.
