Els Bombers apaguen tres petits focs de marge a l'hora del fort del sol a la Catalunya Central

Han estat al Moianès, al Solsonès i a la Cerdanya, i han pogut ser apagats sense problemes

Els Bombers remullant el marge que ha cremat a Guils de Cerdanya / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest migdia tres petits focs al marge de la carretera a diferents punts de la Catalunya Central. Afortunadament, han estat extingits sense problemes i no s'han propagat.

El primer, cronològicament parlant, ha estat a les 12.32 h a Solsona, quan s'ha avisat d'un foc al marge d'un camí a Solsona. 1 dotació dels Bombers ha pogut apagar les flames en 16 minuts.

Poca estona després, a les 12.46 h, s'ha avisat d'un altre incendi al marge de la carretera a Calders. Ha estat a l'altura del punt quilomètric 16 en direcció Vic. 1 dotació de Bombers ha apagat les flames en 1 hora, i han arribat a cremar uns 40 metres quadrats de matolls.

El darrer ha estat cinc minuts després de les 14 h, a Guils de Cerdanya. 2 dotacions han apagat un petit incendi al voral de la GIV-4035, en direcció Bolvir. Al cap de 45 minuts s'ha donat el servei per finalitzat.

En cap dels tres focs s'ha produït cap afectació a la calçada ni a les persones.

Junts es queda sol amb la moratòria comercial

Un mort i 27 ferits en l'accident d'un autobús turístic a La Gomera

Illa reivindica Catalunya com un "soci fiable" per enfortir el projecte europeu

L'app que avisa si hi ha un canvi en el teu vol molt abans que t'informi l'aerolínia: cofundada per un català

Els Bombers apaguen tres petits focs de marge a l'hora del fort del sol a la Catalunya Central

Els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en tres setmanes pel tancament de l'estret d'Ormuz

L'Alt Urgell estudia avançar cap a un model supramunicipal de gestió de l'aigua i com "professionalitzar" més el servei
