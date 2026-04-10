L’ICS forma el personal de pediatria en perspectiva de gènere i detecció de violència sexual i masclista

La iniciativa consta de llibres, una guia, fitxes pedagògiques i un taller, destinats als professionals d’atenció primària de la Catalunya Central

Professionals amb el material del projecte / ICS Catalunya Central

La Unitat d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS), juntament amb la Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència (Equip EMMA) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha impulsat un projecte per formar i acompanyar professionals de l’atenció primària pediàtrica en la incorporació de la perspectiva de gènere i la detecció de situacions de risc en la seva pràctica diària a través de la lectura. El programa s'estén a personal de la Catalunya Central.

El projecte “Viatjant per la igualtat”, que s’emmarca en el II Pla d’igualtat de l’ICS, permet dotar els professionals de l'atenció primària pediàtrica de material per tractar temàtiques relacionades amb la perspectiva de gènere. L'objectiu de la iniciativa és millorar i augmentar la detecció de possibles violències masclistes en els infants i en el seu entorn familiar, així com incorporar la diversitat i la perspectiva de gènere en la pràctica diària assistencial dels professionals.

Amb aquesta voluntat, tots els equips de la Catalunya Central rebran, entre els mesos d’abril i maig, una maleta pedagògica que conté una selecció de 25 llibres per a infants dividits per franges d’edat, així com una guia per a professionals, fitxes educatives i un taller de formació.

Aquestes lectures tracten conceptes com la violència sexual infantil, la diversitat, els estereotips, l’educació sexoafectiva, la diversitat familiar, les violències masclistes, el consentiment i l’assetjament escolar.

A partir d'aquí s'inicia el projecte, que inclou una formació que s’ha dissenyat per poder-la realitzar de manera autònoma entre els equips. El material que incorpora la maleta permet fer una reflexió en grup sobre les preguntes de la guia. “És una eina de canvi per als professionals, perquè ajuda a tenir una mirada més àmplia i a detectar situacions de violència que, de vegades, poden passar desapercebudes per manca d’eines o coneixements”, assegura Màrius Fígols, responsable de Formació de l’ICS Catalunya Central.

L’acció ja s’ha iniciat a diverses gerències d’atenció primària de Catalunya i s’anirà estenent progressivament arreu del territori fins a finals d’aquest any.

