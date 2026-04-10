Les comarques centrals reben més d'1,5 milions d'euros per a renovar el material de les ADF
El Parc de Bombers de Manresa ha servit d'escenari de les inversions fetes pel Govern i les Diputacions de Lleida i Barcelona per a adquirir nous vehicles i cisternes per a les ADF
Vehicles pickup i cisternes noves eren el decorat davant del qual aquest divendres al migdia s'ha presentat el nou material de les ADF, adquirit amb els 7,3 milions d'euros que han subvencionat conjuntament el Govern de la Generalitat, i les Diputacions de Barcelona i de Lleida. Amb aquests diners s'han comprat una cinquantena de cisternes, un centenar de vehicles i 83 kits d’extinció per a les Agrupacions de Defensa Forestal. La Generalitat ha invertit 5,4 milions d'euros, la Diputació de Barcelona 1,3 i la de Lleida 600.000 euros. Feia 10 anys que el Govern no treia una convocatòria com aquesta.
Bona part d'aquest material es destinarà a les comarques centrals, on, per exemple, es quedarà la primera cisterna de 18.000 litres que hi ha a Catalunya. Estarà a la Federació d'ADF Bages - Moianès, i més concretament a l'ADF Defensors del Bosc.
En el torn dels parlaments, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha destacat "la coordinació entre administracions que permet una inversió que no només suposa la renovació de material, sinó guanyar rapidesa, seguretat i eficàcia en la prevenció i l'extinció d'incendis".
En paraules similars s'han expressat els diputats de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, i el diputat de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Diputació de Lleida. Fermí Masot, qui ha destacat que es tractava de "donar diners per a comprar recursos concrets, que realment necessitessin les ADF".
Per la seva banda, Jordi Fàbrega ha avançat un projecte pioner, que tindrà un pla pilot aquest estiu al Bages, i és dotar les màquines recol·lectores de dipòsits d'aigua de 400 litres i de sistemes d'avís i geolocalització per a "poder fer que en cas que es vegin involucrades en l'inici d'un foc, puguin començar a actuar per si soles, mentre els efectius hi arriben".
Subscriu-te per seguir llegint
