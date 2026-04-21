Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: "En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre"
Ocupa el càrrec des del mes de febrer i vol incidir molt en la conscienció ambiental entre el jovent
Francesc Coll, de 51 anys, nascut a Ibars d'Urgell i resident a Osona, és el nou cap dels Agents Rurals a les comarques centrals. Fa cinc anys que està vinculat a l'Àrea Regional de la Catalunya Central.
Coll substitueix Jordi Carrasco en el càrrec i durant la seva presentació oficial, aquest dimarts a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya, ha destacat la "responsabilitat que suposa aquest càrrec, que implica mantenir la prevenció i la protecció integral del medi ambient a la Catalunya Central".
Ara mateix hi ha 80 agents treballant a la Catalunya Central, una xifra baixa perquè el cos està en "ple procés de prejubilacions dels efectius de més edat", però amb el nou pla estratègic fins al 2030, es duplicaran els efectius, arribant a 1300 a tot Catalunya. I també es duplicaran a les comarques centrals. "En aquest sentit, cal garantir la transferència del coneixement als nous agents".
Això permetrà que es puguin fer més torns, més vigilàncies, i també suposarà una millora i modernització dels mitjans i dels efectius.
En l'àmbit de Catalunya Central ha volgut destacar que "la regió té molts reptes, com la prevenció d'incendis, la biodiversitat, la fauna invasora, o els danys que provoca la fauna en els conreus". I tot això en una regió que té el parc natural més visitat, com és Montserrat, o zones especialment visitades per gent com el Pedraforca o la riera de Merlès, per només dir-ne algunes.
Coll ha volgut destacar que la seva feina té la vessant més coneguda de "fer de policia i de gestió del medi", però que ser Agent rural també implica "dues altres branques que són tant o més importants, i que no són fiscalitzadores, sinó col·laboratives, com és treballar a millorar la gestió i la feina d'informació i assessorament".
En aquest sentit, destacava la importància de transmetre als més joves "la conscienciació ambiental, fins a aconseguir que estimin la natura".
En l'acte de presentació, la delegada del Govern a les Comarques Centrals, Elia Tortolero, ha agraït "l'àmplia trajectòria de Francesc Coll i el seu gran coneixement de la regió central".
Subscriu-te per seguir llegint
