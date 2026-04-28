La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos "son perfectament capaços de contribuir a la convivència"
En l’acte, celebrat al Món Sant Benet, s’han lliurat 325 felicitacions, 301 internes i 24 d’externes
La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que li "dolen" els comentaris "totalment injustos sobre la capacitat que tenen els Mossos, més enllà de garantir la seguretat ciutadana, de ser un actor cabdal i que contribueixi a la convivència i a reforçar els valors".
Ho ha dit aquest migdia a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, on ha presidit l’acte de lliurament de felicitacions als membres del cos de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central, amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres.
En l'acte s’han lliurat 325 felicitacions, de les quals 301 han estat internes a membres dels Mossos d'Esquadra i 24 d’externes. Entre les darreres, n’hi ha dues per a personal de l’àmbit sanitari, sis per a ciutadans i setze són per membres d’altres cossos policials.
Parlon ha destacat la "vocació de servei" dels Mossos, que "ho són tots els dies de l'any", i ho ha exemplificat dient que molts dels condecorats són policies que estaven "fora de servei". La consellera també ha fet valdre la feina de les juntes de seguretat i la col·laboració amb forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb policies locals i vigilants municipals. A més, la consellera ha destacat la "importància de les càmeres de vigilància en aquells indrets on no hi ha policia".
Per la seva banda, el cap de la Regió Policial Central, Carles Anfruns, ha definit la Catalunya Central com un "mosaic divers" de "ciutats mitjanes i nuclis petits" amb "vies de comunicació estratègiques i espais naturals singulars". En aquest context, ha destacat Anfruns, els Mossos "són propers, coneguts i, sovint, el primer i últim suport en situacions difícils". El comissari ha destacat que els agents de la regió exerceixen la seva tasca "des de la proximitat" i creu que no només han de fer complir la llei sinó "també treballar en silenci perquè la convivència sigui possible i la confiança entre la ciutadania i el cos sigui cada cop més forta". "La seguretat no és només funció de la policia, és una responsabilitat col·lectiva i nosaltres en som una peça clau, però no l'única", ha destacat.
Fora dels agents, s'han lliurat reconeixements a un vigilant municipal de Seva, dos de Taradell, dos de Gironella, un agent de la Policia Local de Solsona, un agent de la Policia Local de Piera, tres agents de la Policia Local de Vilanova del Camí, dos agents de la Policia Local de Sallent, un caporal de la Policia Local d’Igualada i un caporal de la Policia Local de Manresa.
També s’ha fet lliurament de cinc plaques commemoratives a Ajuntaments, com el de Gironella i empreses i entitats, com el Bàsquet Manresa, i dotze medalles per trajectòria i actuacions meritòries.
Entre aquestes, medalla de bronze amb distintiu vermell atorgada a un agent en pràctiques que va resultar ferit d'una perdigonada durant una actuació policial a Calldetenes, en la seva segona nit de feina, o dos agents de l’ARRO que van salvar la vida d’una menor de dos anys que s’estava ofegant al Bruc, com ja va publicar Regió7.
