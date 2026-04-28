La Diputació de Barcelona destina uns 400.000 euros a les comarques centrals per reduir el risc d'incendi en urbanitzacions i nuclis boscosos
Les subvencions totals arriben a 2 milions d'euros i es destinaran a 52 municipis de tota la demarcació per fer obres durant el 2027
La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per prevenir els incendis forestals a urbanitzacions i nuclis de zones boscoses ubicats en zones d'alt risc. Són 57 indrets de 52 municipis d'una desena de comarques de la demarcació.
A les comarques centrals s'hi destinen prop de 400.000 euros. En concret, 391.383 €, que és la suma de les ajudes que es destinaran al Bages (194.702 €), el Berguedà (148.743 €), l'Anoia (42.427 €), i el Moianès (5.511 €).
Les subvencions finançaran l'execució de franges exteriors de protecció al voltant de les zones habitades situades en terrenys forestals o en un radi de 500 metres, i s'hauran de fer durant el 2027, segons informa la Diputació en un comunicat. Els diners cobriran tant els treballs forestals com la direcció facultativa de les obres, que s'estima que abraçaran 337 hectàrees de franges perimetrals i 76 hectàrees de parcel·les d'Ajuntaments.
El Baix Llobregat concentra el volum més gran d'ajudes, amb 565.580 euros per a set municipis i vuit nuclis de població. El segueix el Maresme, amb 491.591 euros per a vuit municipis i nou nuclis, i el Vallès Oriental, amb 278.613 euros per a deu municipis i dotze nuclis.
Les comarques del Bages (194.702 euros), Osona (149.814 euros), Berguedà (148.743 euros), Vallès Occidental (75.703 euros), Alt Penedès (69.165 euros), Anoia (42.427 euros) i Moianès (5.511 euros) completen el mapa d'actuació, que cobreix des del litoral fins als contraforts del Pirineu.
Durant una visita a una de les actuacions a la urbanització Ca n’Armengol, a Corbera de Llobregat, el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, ha destacat que “la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments per crear franges perimetrals de protecció a les urbanitzacions i nuclis de població, amb l’objectiu de mitigar els efectes d’un possible incendi forestal”.
A més, ha fet una crida a la implicació ciutadana, recordant que “la lluita contra els incendis és una responsabilitat compartida i la prevenció és clau, tant per part de les administracions com de la ciutadania”. En aquesta línia, ha insistit en “la importància que els propietaris de parcel·les privades mantinguin els terrenys nets per reduir el combustible en cas d’incendi”.
Les actuacions finançades inclouen dos tipus d'intervenció: la franja perimetral de protecció, que actua sobre els terrenys forestals que envolten les urbanitzacions, i el tractament de parcel·les de titularitat pública municipal ubicades dins del perímetre de la franja. Moltes d’aquestes intervencions combinen els dos tipus per maximitzar l'efecte de protecció.
A més del suport econòmic, la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments assistència durant tot el procés d’execució de les actuacions.
