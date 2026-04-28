Protecció Civil de la Generalitat triplicarà la seva presència a les comarques centrals
S'amplien els Serveis Territorials de l'Alt Pirineu i la Catalunya Central i es crea el del Penedès, que inclou una part de l'Anoia
El desplegament i l’ampliació dels serveis territorials de Protecció civil a tot el país fa que el cos tripliqui el seu personal a les comarques centrals, passant de 5 persones a 16 pels diferents serveis territorials.
Tal com es va anunciar, Protecció Civil reforça la seva estructura per potenciar la presència territorial i el foment de l'autoprotecció a la societat. Es creen dues noves subdireccions i diferents serveis per adaptar l’estructura als reptes de l’emergència climàtica i als nous riscos tecnològics, i augmenta la presència a tot el territori català amb el desplegament dels serveis territorials de Protecció Civil a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Penedès i Terres de l'Ebre. Tot es fa amb l’objectiu de potenciar la presència arreu del territori augmentant el suport i la col·laboració amb Ajuntaments i Consells Comarcals, així com fomentar la cultura de l’autoprotecció de tota la nova societat davant els nous riscos, Protecció Civil de la Generalitat amplia i reforça la seva estructura en els serveis centrals i territorials.
Servei territorial de l’Alt Pirineu i Aran
Fins ara hi havia 1 persona, l’actual cap del servei que és una dona, Chaio Tavera, i passarà a tenir 5 persones. S’hi han afegit dos tècnics més, i un altre s’ha d’incorporar encara, i també falta per incorporar-se un administratiu. Els nous membres del cos a aquests serveis territorials tenen una mitjana d’edat al voltant de 40 anys. Destaca que dos dels tècnics són bombers voluntaris.
Una altra de les peculiaritats d’aquest Servei territorial de l’Alt Pirineu i Aran és que per la dispersió i grans distàncies del territori i per poder cobrir-lo el servei es divideix entre la Seu d’Urgell i Tremp amb tècnics a cada seu.
Cobreix les comarques de la Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça i també l’Aran. Respecte de l’Aran es treballa en coordinació amb els serveis propis que el Conselh Generau d'Aran té en el marc de les seves competències.
Servei territorial de la Catalunya Central
Aquest servei disposava d’una cap, Agnès Centellas, dues tècniques i una administrativa i ha de sumar 4 tècnics més. Passa així de 4 a 8 persones, de les quals 5 són dones, entre elles la cap. Tenen una mitjana d’edat de 37 anys, i hi ha perfils que venen d’Agents Rurals, Bombers, enginyers, geògrafs, o ambientòlegs, entre altres. Centella seguirà al capdavant, ara com a Cap dels Serveis Territorials.
Amb la nova estructura es pot aprofundir molt en la relació directa amb alcaldes i tècnics municipals, fer més suport en la planificació així com dur a terme més campanyes de sensibilització a la població. També és una zona amb molta presència d’empreses que tenen o requereixen Pla d’Autoprotecció i es podrà fer un acompanyament més a mida a les activitats.
Servei territorial de Penedès
El servei s’ha creat de nou amb un cap, tres tècnics i un administratiu. Fins ara, no hi havia cap tècnic de Protecció Civil i la tasca s’assumia des d’altres serveis territorials: Alt Penedès, Garraf i la part de l’Anoia de la vegueria (25 municipis) des de la Central i Baix Penedès des de Tarragona. Destaca que els membres del nou servei, que té una mitjana d’edat propera als 40 anys, tenen coneixement del territori no només perquè alguns han treballat anteriorment al CECAT o al servei territorial de Barcelona de Protecció Civil sinó perquè 4 són de la zona: 1 de Puigdàlber, 1 de St. Sadurní d’Anoia, 1 de Santa Fe del Penedès i 1 d’Avinyonet. Són 3 dones i 2 homes (entre ells el cap). La nova estructura reforça la presència de protecció civil en aquest territori i permet una gestió dels riscos des de la proximitat i una relació constant amb alcaldes i amb els cossos operatius que intervenen en les emergències. Albert Cabré estarà al capdavant d'aquest Servei Territorial.
Ampliació dels serveis territorials
Aquest dilluns al matí s'ha fet un acte de recepció del nou personal de la Direcció General de Protecció Civil, presidit per la consellera d'Interior, Núria Parlon. La consellera ha destacat aquest com a "un dia molt important per la Direcció de Protecció Civil del Departament d'Interior i Seguretat Pública. Fem un pas molt important per reforçar els nostres serveis per atenció a les emergències i també avançar de la mà del món local amb la territorialització d'aquests serveis. Per exemple, creem els serveis territorials del Penedès, clau per gestionar de millor manera el conjunt de reptes que suposa el canvi climàtic, aquest escenari d'emergència climàtica".
La Direcció General de Protecció Civil, segons el previst pel Govern en el dimensionament projectat la tardor de 2024, ha d’arribar als 447 professionals el 2027. Actualment, després de la primera fase d’aquest desplegament, són unes 200 persones les que hi treballen, mentre que des de la creació de la direcció el 2006 i durant gairebé 20 anys la plantilla va ser de poc més de 100 persones. Segons Parlon, "també sumem més recursos materials, perquè passarem de tenir un parc mòbil de 10 vehicles a 108 vehicles en dos anys i volem arribar a l'any 2027 a 447 professionals que reforçaran l'estratègia de protecció civil de Catalunya de la mà del món local".
Això es tradueix en major acompanyament als municipis i alcaldes tant en la fase de planificació (el Govern vol que tots els municipis de Catalunya disposin dels plans municipals d’emergències i , ir això l’ajut d’aquestes unitats territorials és bàsica), de sensibilització en els riscos a la població, també en la planificació d’autoprotecció de les empreses i activitats que generen riscos (els PAUs). Igualment, és molt rellevant en la gestió de les emergències, ja que els tècnics poden donar suport a les autoritats locals en cas d’emergència, per exemple per inundacions, foc forestal, etc., i permet alhora una major coordinació amb la resta de cossos de seguretat i emergències.
