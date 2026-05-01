Les comarques centrals han registrat 3 víctimes mortals a la carretera fins al 30 d'abril
A tot Catalunya, 33 persones han perdut la vida a les carreteres en 32 accidents, prop d’un 38% menys que l’any passat
El Servei Català de Trànsit informa que fins al 30 d’abril, 33 persones han mort en 32 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 53 persones en 49 sinistres mortals; per tant, s’han registrat 20 víctimes mortals menys respecte de 2025, una reducció de gairebé el 38%.
D'aquestes víctimes mortals, 3 van ser a les carreteres de les comarques centrals. El primer va ser el 29 de gener, quan un motorista va caure a la via, va topar amb la tanca de seguretat i, a conseqüència de l’accident, va morir. L'accident es va produir al punt quilomètric 134,8 de la C-25 a Manresa. Es tractava d’un home de 40 anys, O.S.C., veí de la Vall d’en Bas.
Cronològicament, el segon accident mortal a les comarques centrals va ser el d'un altre motorista al punt quilomètric 4 de la B-300 a Calonge de Segarra, on va perdre la vida P.L.L., de 57 anys i veí de Calafell en sortir de la via. Era el 21 de febrer.
I el darrer del trist còmput va ser el passat 12 de març, a la C-55, al punt quilomètric 15,1, a Monistrol de Montserrat en sentit Manresa. La víctima va ser J.H.T., de 63 anys i veí de Monistrol de Montserrat, que circulava amb un turisme.
En comparació amb 2019, any de referència per al compliment d’objectius, s’han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 39%. Pel que fa als ferits greus, enguany se n’han registrat 209, una xifra inferior als 220 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 5%.
Durant el mes d’abril, s’han registrat 11 víctimes mortals, una menys que el 2025. D’altra banda, de les 33 persones mortes aquest 2026, 26 eren homes i 7, dones. Quant als ferits greus, 158 són homes i 51, dones.
Vulnerables morts, dos terços dels mortals
De les 33 víctimes mortals en aquests quatre mesos, 14 eren motoristes, quatre menys que l’any passat. També s’han registrat 5 víctimes mortals entre vianants i 3 entre ciclistes. En conjunt, els col·lectius vulnerables aglutinen 22 de les 33 persones mortes en accident de trànsit enguany.
Amb l’objectiu de reduir aquesta sinistralitat, el Servei català de Trànsit fa una crida als motoristes, vianants i ciclistes a incrementar la percepció del risc i la consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris de la via a mantenir conductes de respecte i prudència.
Pel que fa a la xarxa viària, la C-25, l’AP-7 l’N-340 concentren 3 víctimes mortals cadascuna, mentre que la C-26 i l’A-2 en registren dues cadascuna. Els tipus d’accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10.
Sinistralitat per tipus de dia i tram d’edat
Segons el tipus de dia, 19 de les 33 víctimes mortals s’han produït en dies feiners i 14 en cap de setmana, de divendres a la tarda fins diumenge, vigílies de festiu o dies d’operació especial.
En relació amb l’edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que aglutina més morts és la de 45 a 54 anys amb 7 finats, cal remarcar les 9 víctimes mortals de menys de 34 anys (4 a la franja de 25 a 34, 4 de 15 a 24 anys i 1 menor de 14 anys).
Barcelona, demarcació amb més morts
Per demarcacions, Barcelona concentra 14 de les 33 víctimes mortals. A la comarca de l’Alt Penedès s’han registrat tres víctimes mortals. Així mateix, 10 dels 14 motoristes morts a Catalunya han estat a les comarques barcelonines.
A la demarcació de Tarragona s’han comptabilitzat 11 víctimes mortals, tres menys que en el mateix període que l’any passat. El Tarragonès concentra 5 de les 11 víctimes mortals.
Pel que fa a Lleida, 4 persones han perdut la vida a la xarxa viària, dos menys que el 2025, quan n’hi va haver 6. 3 dels morts han estat a la comarca de la Noguera i un al Pla de l’Urgell.
Finalment, Girona ha registrat 4 víctimes mortals, dues menys que l’any anterior. Per comarques, dos morts a la Selva, un al Gironès i un a la Garrotxa.
