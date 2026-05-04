Endesa va detectar 284 casos de frau elèctric a Manresa l'any passat, un 30% més que el 2024
A tot Catalunya es va detectar 24.347 casos de frau elèctric, un 7% més i un terç del total estatal
Endesa va detectar 284 casos de frau elèctric a Manresa durant el 2025, xifra que representa una mitjana de 0,78 manipulacions diàries, i suposa un increment del 30,3% respecte a l’any anterior. Xifra aquesta que gairebé quadruplica la mitjana catalana.
Segons ha informat l'empresa elèctrica en un comunicat, el frau es concentra principalment en grans consumidors, indústries i plantacions de marihuana, que representen més de la meitat de l’energia defraudada. En canvi, els petits subministraments domèstics només representen el 5% del total.
En el cas de Manresa es van detectar 284 casos de frau elèctric, que van defraudar 4.086.328 kWh, l’equivalent al consum anual de 1.167 llars. La capital del Bages s'havia mantingut en poc més de 200 casos en els darrers anys (207 el 2022, 219 el 2023, 218 el 2024), però l'any 2025 s'ha disparat.
La companyia alerta que aquestes pràctiques suposen un “risc per a la seguretat de les persones”, poden provocar incendis o electrocucions i afecten la qualitat del subministrament.
En total, l’energia defraudada a Catalunya va superar els 486 GWh, l’equivalent al consum anual de prop de 140.000 llars.
Pel que fa a les modalitats del frau, prop del 60% dels casos corresponen a connexions il·legals sense contracte, mentre que el 40% restant es produeixen en instal·lacions amb subministrament regular però manipulat.
La companyia alerta que aquest tipus de pràctiques tenen un impacte directe sobre la xarxa elèctrica i poden provocar talls de llum en zones amb alta concentració de frau. També remarca que els seus treballadors han patit un centenar d’agressions en els darrers quatre anys, 58 de les quals el 2025, durant actuacions per desmantellar connexions il·legals.
Per combatre aquesta situació, Endesa ha reforçat els sistemes de detecció i la col·laboració amb les forces de seguretat. Així, el 2025 es van fer 22.000 inspeccions i actuacions en prop de 6.000 subministraments irregulars.
En el conjunt de l’Estat, la companyia va detectar 72.700 casos de frau elèctric el 2025, amb una mitjana de prop de 200 diaris.
