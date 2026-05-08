L’ICS Catalunya Central homenatja una cinquantena de professionals que s’han jubilat
El pla estratègic fins al 2028 ha estat l’eix principal de la jornada anual que celebra l’entitat pública sanitària a la Catalunya Central
Regió7
La Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat, aquest dijous 7 de maig, la jornada anual amb el lema "EstratègICS!". A l’acte, que ha tingut lloc al paranimf de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, hi han assistit 120 professionals dels equips directius d'atenció primària de tot el territori, tant assistencials com de gestió. La Jornada també ha servit per homenatjar la trajectòria dels professionals jubilats el 2025.
L’acte ha comptat amb la intervenció del director gerent de l’ICS, Josep M. Pomar, que ha presentat el nou Pla estratègic 2026-2028, un full de ruta que orientarà la transformació de l’organització durant els pròxims anys. Pomar ha repassat els grans eixos del Pla i ha destacat que la jornada celebrada avui és «una oportunitat per tenir una mirada compartida i canviar l’empresa des de baix. Ens hem d’ajudar mútuament per donar-nos confiança». També ha reivindicat que «treballem per il·lusionar els i les professionals i perquè cadascú, dins de l’organització, tingui un compromís i una responsabilitat, que se’n sentin part».
En el marc de la Jornada Anual també s’ha celebrat l'Acte de reconeixement a la trajectòria professional, que ha servit per homenatjar els 51 professionals de la institució que es van jubilar durant l’any passat a la Catalunya Central.
La gerent, Núria Prat, i el director de gestió, Vicenç Fenollar, els han agraït la dedicació i la vocació de servei al llarg dels anys treballats a l’ICS. En els parlaments, hi han participat professionals de la Catalunya Central en representació dels seus companys i companyes.
Territorialitzar el pla estratègic
La Jornada ha servit per compartir amb els equips directius de l’atenció primària de la Catalunya Central les principals línies del nou pla, aprovat recentment pel Consell d’Administració de la institució. El document defineix els passos que han de guiar la transformació de l’ICS durant els pròxims anys, amb l’objectiu d’avançar cap a una organització més integrada, innovadora i orientada al valor, amb una mirada especialment centrada en el territori i en les necessitats de la ciutadania.
Per grups, els i les professionals assistents a l’acte han posat en comú quines accions concretes es poden dur a terme al territori, en el marc de cadascun dels eixos del Pla. Les accions han estat recollides per la directora assistencial de l’organització a la Catalunya Central, Encarna Sánchez.
La gerent de l’ICS Catalunya Central, Núria Prat, ha ofert un discurs motivador sobre la missió, la visió i els nous valors —professionalitat, passió, respecte i compromís— de l’ICS, amb una al·legoria per exemplificar la importància de les «columnes i els pilars que sostenen el sistema sanitari», estructura en la qual «el bé comú, el respecte i el professionalisme han d’anar davant de l’individualisme».
Montserrat Figuerola, presidenta del Consell d’Administració de l’ICS, ha fet la cloenda de la jornada assegurant que «som grans no només per la mida d’aquesta empresa pública que és l’ICS, sinó pel valor de les persones que estem dins i els serveis que oferim als usuaris». A l’acte hi ha assistit també la manresana Elisabet Descals, directora d’Atenció Primària de l’ICS.
