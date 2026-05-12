S'avaria un tren amb 25 passatgers a bord entre Calaf i Manresa
El comboi afectat anirà fins a l'estació de Rajadell i els viatgers podran baixar
Davant la incidència, s'ha tallat la circulació de l'RL4 i l'RL3
ACN
Barcelona
Les línies RL4 i RL3 es troben tallades entre Calaf i Manresa per l'avaria d'un tren, on viatgen 25 persones, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
El tren anirà fins a l'estació de Rajadell, on els viatgers podran baixar. La companyia els facilitarà un autobús perquè continuïn el trajecte fins a Lleida.
A més, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera per als usuaris del tram afectat.
