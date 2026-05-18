Les famílies monoparentals tindran descomptes en els preus universitaris a partir del curs 2026-2027
La Generalitat equipararà les exempcions d’aquest col·lectiu amb les de les famílies nombroses i mantindrà la rebaixa dels preus dels graus i màsters públics
Ruben Costa
Les famílies monoparentals gaudiran, a partir del curs acadèmic 2026-2027, de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La proposta, presentada per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha rebut el vistiplau de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i ara haurà de ser aprovada pel Govern en les properes setmanes.
La mesura permetrà que els estudiants membres de famílies monoparentals de categoria especial tinguin una exempció total dels preus a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mentre que els de categoria general gaudiran d’una bonificació del 50%. La consellera Núria Montserrat va destacar que la iniciativa dona resposta a “una reivindicació històrica” del col·lectiu i suposa “un pas més per garantir que l’accés a la universitat pública sigui més equitatiu i que ningú en quedi exclòs per motius econòmics”. Segons les dades de les proves d’accés a la universitat (PAU), el 2025 un total de 1.618 estudiants ja van beneficiar-se d’una exempció del 100% i 954 d’una bonificació del 50%, unes xifres que permeten estimar l’impacte inicial de la mesura. L’acord també manté la política de reducció i contenció dels preus universitaris impulsada el curs passat. Així, els graus i màsters habilitants de les universitats públiques continuaran tenint el mateix preu per crèdit, fixat en 17,69 euros, mentre que els màsters no habilitants costaran 19,37 euros per crèdit.
A més, es mantenen altres bonificacions i exempcions, com les destinades a estudiants amb matrícula d’honor, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència masclista o beneficiaris de les beques Equitat, que permeten reduccions de fins al 80% en funció del nivell de renda familiar.
