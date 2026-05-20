Educació en el lleure
Preocupació entre les cases de colònies per l'amenaça dels docents: "Sense sortides escolars no arribarem a final d'any"
Els gestors de cases asseguren que les colònies els suposen entre el 70% i el 80% de la seva facturació anual, de manera que si els professors es neguen a fer-ne el curs que ve experimentaran "un daltabaix molt gran"
"Entenem les queixes dels docents, però nosaltres no som els que hem de patir les conseqüències", manifesten agents del sector
Els responsables de cases de colònies de la Catalunya central estan "molt preocupats" davant l'amenaça dels docents de no participar en sortides extraescolars el curs que ve. Ja són més de 900 les escoles i instituts públics catalans que s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies si el Govern no implementa millores reals, estructurals i efectives al Departament d'Educació. Davant d'aquesta situació, el sector sent que se'ls està tractant com a "moneda de canvi per fer pressió" sense tenir en compte que els podria suposar "un daltabaix molt gran".
"Hi ha escoles que ja havien reservat estades per al curs que ve i com que ara està tot parat no sabem si vindran", així ho manifesta David Pujol, responsable de la casa de colònies La Figuera, de Castellnou de Bages. Les sortides escolars són la seva principal font d'ingressos, ja que representen un 70% de la facturació anual, per això lamenta que l'amenaça dels docents els pot fer punxar. "Gestionem dues cases de colònies i tenim una vintena llarga de treballadors contractats. Què fem? Si això tira endavant, no arribarem a finals d'any", comparteix.
En la mateixa situació es troba Joana Abella, la gerent de la casa de colònies Montpol, a Lladurs (Solsonès). Tot i entendre que les reivindicacions dels docents responen a problemes reals que s'haurien de solucionar, no troba bé que s'utilitzin les colònies com a moneda de canvi. "El nostre és un negoci familiar i petit, per això ens pot suposar un perjudici molt gran", i no només per als responsables de les cases de colònies, sinó que "també al personal de cuina, monitors, empreses d'autocars o als proveïdors de menjar", afegeix.
El director del servei de colònies de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, que gestiona 16 cases a Catalunya —tres de les quals són a les comarques centrals— manifesta la seva sensació d’injustícia i impotència. Segons detalla, els responsables de cases de colònies també se senten part del sector educatiu: «nosaltres també ajudem a fer créixer els infants i joves, l’únic que ho fem fora de l’aula». Per això no troba bé que les reivindicacions dels docents «perjudiquin un sector que hauria de ser el seu aliat i que, lamentablement, és molt precari».
Malgrat que encara no n'estan patint les conseqüències, els directors de la casa colònies El Pedraforca, a Saldes (Berguedà), Carme i Jordi Ferrer, demanen al Departament d'Educació i als docents que arribin a un acord. "No crec que hàgim de ser nosaltres els que patim les conseqüències d'aquest conflicte", asseguren. En aquest sentit, afegeixen que si els docents es neguen a anar de colònies el curs que ve es veuran obligats a reinventar-se. "Ens haurem de centrar més en l'àmbit de la restauració o l'oferta d'activitats monitoritzades", puntualitzen.
Afectació en milers de llocs de treball
A la Cerdanya, el sector turístic i d'activitats de lleure també ha manifestat la seva preocupació de la possible caiguda en les reserves. Segons dades de l'Empresariat Cerdanya, això podria afectar entre 1.000 i 1.500 llocs de treball directes només al Pirineu, que també tindrien una repercussió indirecta en altres activitats complementàries que es fan al territori com l'equitació, l'esquí o els esports d'aventura.
El sector sent que no se'ls valora prou. "Depenem de Joventut, un departament petit, que té molts fronts oberts i en el qual el lleure sovint queda oblidat", segons detalla Abella. A això, se li suma el fet que arrosseguen una situació difícil des de la Covid. "Ens va tocar molt i, a més, poc després va entrar en vigor un nou decret d'instal·lacions juvenils molt restrictiu que ens va obligar a fer grans inversions per adaptar-nos-hi", explica. Per aquest motiu, els agents del sector asseguren sentir-se desemparats i infravalorats.
"Els infants també hi perdran"
Els responsables de les cases de colònies assenyalen que si no s'acaben fent sortides de colònies, els infants també hi acabaran perdent. "El lleure és bàsic en l'educació, i amb la quantitat d'infants que no surten de les grans ciutats i estan enganxats a les pantalles, són una molt bona oportunitat perquè es desenvolupin en un entorn diferent i estiguin en contacte amb la natura", segons defensa Joana Abella. A més, creu que el Departament hauria de vetllar per mantenir-les i, fins i tot, promocionar-les, destinant recursos perquè totes les famílies se les puguin permetre.
El director de la Fundació Pere Tarrés coincideix a dir que el perjudici més gran serà per als infants. "Les escoles fan colònies només un cop a l'any, o fins i tot cada dos, i si els petits es perden aquesta oportunitat se'ls afectarà d'una forma directa i irreparable", comparteix.
Amb la incertesa de si l'amenaça dels docents s'acabarà complint o no, el sector espera que s'arribi a un acord i que, sobretot, no es comprometin les colònies escolars. "La lluita dels professors, també és nostra", assegura la Carme Ferrer, que té un fill i vol que rebi la millor educació possible i també que visqui aquestes enriquidores experiències. "Els professors tenen motius per queixar-se, però a nosaltres no ens hauria d'esquitxar", conclou.
